Prokuratura wycofała akt oskarżenia ws. katolickiej influencerki Najjjki. Miała szerzyć nienawiść wobec Ukraińców

Zobacz wideo

Katolicka influencerka Najjjka na filmach publikowanych na TikToku tak komentowała wojnę w Ukrainie. "Teraz jest Sodoma i Gomora, panuje aborcja, in vitro, współżycie przedmałżeńskie. Wojna oczyszcza i wiem, że to źle brzmi, ale zawsze coś jest po coś". 24-latka krytykowała także pomoc Ukraińcom. "Prywatnie bym w życiu nie przyjęła żadnej osoby właśnie z Ukrainy, dlatego że ja mam ograniczone zaufanie. Ja bym się bała, że będzie to działać w ten sposób, że my ich przyjmiemy, że oni się tutaj zalęgną i że oni później zrobią coś nam. I to jest moje prywatne myślenie, to jest moja prywatna teoria. Trzeba tylko, by czasami patrzeć jakby na historię" - powiedziała Najjjka w jednym z nagrań.

REKLAMA

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, w związku z nawoływaniem do nienawiści na tle narodowym, zgłosił kobietę do prokuratury. W kwietniu Natalia R. została skazana na 5 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.

Najjjka po usłyszeniu wyroku dodała kolejny filmik, w którym porównała swoją sytuację do Jezusa mówiąc, że został zabity za niewinność, a ona skazana za coś, czego nie zrobiła. Zapowiedziała także, że zamierza odwołać się od wyroku. Data kolejnego procesu wyznaczona była na 27 lipca, jednak do niego nie doszło. Prokuratura Rejonowa w Gliwicach wycofała bowiem z sądu akt oskarżenia wobec katocelebrytki tuż przed jego rozpoczęciem.

"Masowe cofanie aktów oskarżenia to 'twórczy' wkład Ziobro w funkcjonowanie prokuratury po 2015 r. Ale cofnięcie aktu oskarżenia po tym jak sąd w I instancji wyrok skazujący? Znalazł się prokurator, który tak zrobił - to znaczy, że można już wszystko" - skomentowała na Twitterze prokurator Ewa Wrzosek.

Asystent Ziobry chwali się sukcesem. "Absurdalny akt oskarżenia"

Wygraną 24-latki pochwalił się w swoich social mediach Dariusz Matecki z Suwerennej Polski. "W kwietniu tego roku zapowiedziałem, że Najjjce pomożemy. Najjjka jest dzisiaj osobą nieskazaną, która ma czystą kartotekę. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, absurdalny akt oskarżenia. Każda osoba ma prawo powiedzieć, że się boi napływu imigrantów, uchodźców do Polski i nikt z tego powodu nie powinien być ścigany" - powiedział polityk.

Sprawę skomentował także Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "Od kilku dni katocelebrytka Najjjka triumfuje, że mogła bezkarnie znieważać Ukraińców i nie poniosła za to żaden kary, bo pomógł jej Dariusz Matecki, asystent Ziobry. Dzięki politycznemu naciskowi prokurator z Gliwic został zmuszony do wycofania z sądu aktu oskarżenia. Ziobro używa tego typu spraw dla potrzeb kampanii wyborczej. Suwerenna Polska wysyła w ten sposób sygnał do skrajnej prawicy - głosujcie na nas a będziecie mogli bezkarnie popełniać przestępstwa. Będziemy wyciągać was z więzień jak Marikę, lub wycofywać akty oskarżenia z sądu jak w przypadku Natali R. pseudonim Najjjka. Tak jak wcześniej chroniliśmy Jacka Międlara, wycofując z sądu gotowy akt oskarżenia, albo ONR-owców, składając apelację broniącą ich" - napisał. OMZRiK nie zamierza się poddać. Planuje złożyć prywatny akt oskarżenia, którego już prokurator generalny nie może wycofać.

"Influencerka z Rybnika nie chce komentować tej sprawy. Jest matka, Bernadetta R. wciąż jest oskarżona. W sieci komentowała m.in., że "ukraincy po to u nas są aby nam nóż w plecy wbic ..zaczna nas zabijac jak kiedys na wolyniu a Polacy im w dupe wlaz ..odemne daleko ukriana to szczep przyglupow a nie kudzi" [pisownia oryginalna – red.]" - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Przypomnijmy, że niedawno Zbigniew Ziobro zdecydował, że z więzienia wyjdzie 21-letnia Marika M., która razem z kolegami miała brutalnie zaatakować dziewczynę z tęczową torbą podczas Marszu Równości w Poznaniu. Nim Ziobro zdecydował o przerwie w odbywaniu kary, odsiedziała rok. Minister sprawiedliwości przekonywał, że kobieta została pozbawiona wolności przez sąd "z przyczyn politycznych i ideologicznych".