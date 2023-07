Tajemnicza śmierć dziecka w Lubinie. Wcześniej w budynku przeprowadzono dezynsekcję

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

PAP podaje, że w toku prokuratorskiego śledztwa nie udało się jeszcze ustalić przyczyny zgonu dziecka. - Została przeprowadzona sekcja zwłok. Wstępnie nie stwierdzono na ciele dziecka żadnych zmian urazowych ani chorobowych. Dziecko było zdrowe - powiedziała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn.

Dodała, że z ustaleń śledztwa wynika, że dziecko było pod dobrą opieką. Kobieta ma też dwójkę starszych dzieci.

Nikomu nie postawiono zarzutów

W śledztwie pojawił się wątek dezynsekcji przeprowadzonej w budynku, w którym mieszka rodzina zmarłej dziewczynki. - Dezynsekcję przeprowadzono krótko przez zgonem dziecka. Prokuratura bada szczegółowo ten wątek. Obecnie jednak nie ma potwierdzenia, że jest związek pomiędzy substancją użytą podczas dezynsekcji a zgonem dziecka - powiedziała prok. Tkaczyszyn.

Prokuratura zleciła dodatkowe badania, w tym badania toksykologiczne zmarłego dziecka. Na podstawie tych badań biegli z zakresu medycyny sądowej mają określić przyczynę zgonu. Postępowanie prokuratorskie toczy się w sprawie. Nikomu nie postawiono zarzutów.

