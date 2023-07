Z Poznania rusza Tour de Pologne. Jakie utrudnienia czekają kierowców?

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Tour de Pologne rozpocznie się na placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Najlepsi kolarze świata wystartują stamtąd w sobotę, w samo południe. Pojadą ul. Bukowską w kierunku Przeźmierowa i Toru Poznań, gdzie o godz. 12.15 nastąpi start ostry.

Jak podano, trasa wyścigu na terenie Poznania poprowadzi ul. Wichrową, Słupską, Psarskie, Koszalińską i Biskupińską do Suchego Lasu, a następnie ul. Meteorytową, Jaśkowiaka i Radojewo w kierunku Biedruska. Liczącą 180 km trasa poprowadzi dalej przez Biedrusko, Bolechowo, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Kostrzyn, Środę Wielkopolską, Zaniemyśl, Kórnik, Mosinę, Puszczykowo, Łęczycę, Komorniki do Plewisk, Skórzewa i Przeźmierowa.

"W związku z wyścigiem w godzinach od 11.00 do 12.15 wyłączony zostanie całkowicie ruch pojazdów na ul. Bukowskiej od MTP i ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul. Polską. W tym czasie wstrzymany zostanie też ruch na odcinku ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Matejki i Szylinga do MTP. Odcinki te zostaną otwarte zaraz po przejechaniu zawodników i pojazdów towarzyszących. Na fragmencie ul. Bukowskiej od ul. Polskiej do granic miasta i ronda przy ul. Rynkowej w Przeźmierowie wyłączony zostanie ruch na jezdni północnej. Utrzymany zostanie ruch jezdnią południową ul. Bukowskiej w kierunku od ronda w Przeźmierowie do ul. Polskiej w Poznaniu. Z tego kierunku możliwy będzie dojazd m.in. do lotniska na Ławicy. Chwilowe wstrzymania ruchu na śluzach przez ul. Bukowską możliwe są jedynie ok. godz. 12:15" - podano.

ZTM poinformował, że na całej trasie wyścigu ruch pojazdów wstrzymywany będzie na ok. 40-50 minut przed planowanym przyjazdem peletonu i będzie wznawiany bezpośrednio po jego przejechaniu. Ruch poprzeczny będzie nadzorowany przez policję i wstrzymywany tylko na czas przejazdu uczestników i pojazdów wyścigu.

Na czas wyścigu na jego trasie wyłączone zostaną sygnalizacje świetlne, a przejazd w poprzek trasy umożliwiać będą śluzy na skrzyżowaniach wzdłuż ul. Bukowskiej oraz na skrzyżowaniach: Słupska/Dąbrowskiego/Wichrowa, Biskupińska/Wańkowicza, Morasko/Poligonowa, Jaśkowiaka/Glinienko/Lewandowskiego.

"Sobotni etap zakończy się po godz. 16.00 liczącą 4 km rundą z metą na Torze Poznań, na który zawodnicy wjadą od strony ul. Skórzewskiej w Przeźmierowie. Przed metą pierwszego etapu, od ok. godz. 15.00 utrudniony będzie wjazd do Poznania ul. Bukowską od strony Przeźmierowa i wyjazd tą samą ulicą" - podano.

ZTM przypomniał, że trasa wyścigu przebiega przy Porcie Lotniczym Ławica, dlatego osoby, które wybierają się na lotnisko, powinny zrobić to z zapasem czasowym. Dojazd do lotniska przed startem Tour de Pologne będzie możliwy południową nitką ul. Bukowskiej od strony Przeźmierowa lub od ul. Złotowskiej. Przecięcie północnej nitki i wjazd na teren lotniska w momencie przejazdu peletonu (tuż po godzinie 12.00) przez ok. 10 minut będzie niemożliwe.

"Kibice, którzy będą chcieli dopingować uczestników I etapu Tour de Pologne, mogą to robić na starcie wyścigu, na trasie oraz na mecie zlokalizowanej na Torze Poznań. Na jego teren kibice będą wpuszczani od ul Wyścigowej (do godz. 15.00) oraz Rzemieślniczej (po godz. 15.00). Od godz. 15.00 w rejonie Toru Poznań, rond w Skórzewie i Przeźmierowie również będą występowały utrudnienia w ruchu" - podkreślono.

Wskazano także, że "ze względu na ograniczone możliwości zaparkowania samochodu w okolicy, zachęcamy osoby wybierające się na metę wyścigu do skorzystania z komunikacji miejskiej. Tym bardziej, że ZTM ułatwi dojazd komunikacją zbiorową w rejon Toru Poznań. W godzinach od około 12.30 do 15.30 autobusy linii numer 148 będą dojeżdżać do ronda w Wysogotowie. Autobusy jadące ul. Bukowską od strony centrum, zamiast skręcić w lewo w ul. Sławińską, pojadą prosto do ronda Wysogotowo i zatrzymają się na przystanku po nawrotce. Powrót jest przewidziany ulicą Bukowską (skręt w prawo w ul. Sławińską) i dalej po stałej trasie".

ZTM podał, że zmiany w komunikacji zbiorowej będą polegały na wytyczeniu tras objazdowych, skróceniu tras lub okresowym wstrzymaniu przejazdu. Zmiany będą dotyczyły głównie linii autobusowych oraz czterech linii tramwajowych (3, 6, 7 i 15).

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej i podmiejskiej można znaleźć na stronie: www.ztm.poznan.pl, oraz www.mpk.poznan.pl.

