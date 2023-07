Iga Świątek w półfinale WTA w Warszawie! Pokonała Lindę Noskovą

Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA na kortach twardych w Warszawie. W sobotę liderka rankingu tenisistek wygrała z Czeszką Lindą Noskovą 6:1, 6:4. Spotkanie trwało godzinę i 20 minut.

W półfinale Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Brytyjki Heather Watson z Belgijką Yaniną Wickmayer. To spotkanie również jest zaplanowane na sobotę, jako ostatnie na korcie centralnym.

Ćwierćfinał WTA w Warszawie. Plany pokrzyżowała pogoda

Wcześniej Laura Siegemund wygrała z Włoszką Lucrezią Stefanini 7:6 (7-5), 5:7, 6:3 w ćwierćfinale turnieju WTA na kortach twardych w Warszawie. Niemiecka tenisistka w półfinale zagra z rodaczką Tatjaną Marią.

Mecz Siegemund ze Stefanini pierwotnie miał zostać rozegrany w piątek, jednak z powodu opadów deszczu spotkanie zostało przerwane przy stanie 1:1 w pierwszym secie i przełożone na sobotę, podobnie jak ćwierćfinały Igi Świątek z Czeszką Lindą Noskovą oraz Brytyjki Heather Watson z Belgijką Yaniną Wickmayer. W piątek udało się rozegrać jedynie starcie Marii ze Słowaczką Rebeccą. Sramkovą.

Siegemund i Stefanini stoczyły ze sobą zaciętą walkę, szczególnie pierwsza i druga partia były wyrównane. W trzeciej zdecydowanie lepsza była jednak Niemka.

Druga z rzędu edycja zawodów WTA w Warszawie rozgrywana jest na kortach twardych Legia Tenis&Golf przy ul. Myśliwieckiej 4A.

