Będzie zawieszenie prawa wykonywania zawodu dla lekarzy, którzy leczyli boreliozę niesprawdzonymi metodami?

Serial dokumentalny "Podziemie", którego autorem jest dziennikarz TOK FM Michał Janczura, pokazuje proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo procedur do leczenia boreliozy - rzeczywistej i urojonej. Poznajemy świat, w którym medycyna jest pretekstem do zarabiania; pacjenci są faszerowani lekami i suplementami diety, zarabia się na ich pragnieniu dojścia do zdrowia. W proceder pokazany w "Podziemiu" zaangażowani są lekarze, w serialu ujawniono ich imiona i nazwiska.

W minioną środę 26 lipca szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski zapowiedział w TOK FM, że będą wnioski o postępowanie dyscyplinarne wobec lekarzy, którzy leczą boreliozę niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Na pierwszy ogień poszło kilkudziesięciu lekarzy, NIL złożyła już wnioski w ich sprawie.

Teraz okazuje się, że w najbardziej rażących przypadkach lekarze mogą zostać objęci zawieszeniem prawa do wykonywania zawodu. Poinformował o tym reporter Radia TOK FM Tomasz Fenske.

"Podziemie" i leczenie boreliozy

Przypomnijmy, że eksperci Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowali specjalne stanowisko, w którym przestrzegają przed stosowaniem metody ILADS w leczeniu boreliozy. A to właśnie ta metoda jest szeroko stosowana przez medyczne "podziemie", które żyje z "leczenia" boreliozy. "Stosowanie tej metody jest niezgodne z etycznym i prawnym nakazem wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej" - napisano w stanowisku.

Eksperci podkreślili, że "leczenie antybiotykami tylko z powodu obecności przeciwciał jest postępowaniem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną, a zatem nieprawidłowym".

"Leczenie" boreliozy. 40 tabletek dziennie

Pacjentów, którzy trafiają do diagnostów i lekarzy, którzy działają w medycznym "podziemiu" zajmującym się boreliozą, czeka długa "terapia". Jedna z bohaterek serialu TOK FM "Podziemie" w szczytowym momencie "leczenia" brała 40 tabletek dziennie, choć tak naprawdę do dziś nie ma pewności, czy kiedykolwiek była chora na boreliozę. Kobieta zaczęła mieć problemy z układem pokarmowym, wpadła w depresję.

Jak mówiła w TOK FM dr hab. Magda Wiśniewska, trafiło do niej kilka osób, które wcześniej przeszły długotrwałą terapię antybiotykami i miały "dramatyczne powikłania". - Wielokrotnie widziałam, że ci pacjenci mieli zakładane wkłucia centralne, by dawać antybiotyki dożylnie. Z tego, co wiem, niektórzy pacjenci biorą też po kilkadziesiąt tabletek dziennie. Więc to naprawdę jest bardzo mocne szarpnięcie się na swoje zdrowie - mówiła członkini Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej.