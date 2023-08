"Na Mazowszu przeżywalność jak w Europie Zachodniej, a w Lubuskiem - Azji Centralnej". Nierówności "zabijają"

Zobacz wideo

W 2022 roku Polacy wydali aż 51 mld zł z własnych kieszeni na ochronę zdrowia – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Wydatki na leczenie drenują nasze portfele, mimo że większość z nas opłaca składki zdrowotne na NFZ.

REKLAMA

- Z prywatnych funduszy wydajemy ok. 1/3 tego, co w ogóle na zdrowie wydaje się w Polsce (ze środków publicznych – przyp. red.). To poziom bardzo wysoki. Dla porównania w Czechach, które w naszym regionie mają najlepiej funkcjonujący system ochrony zdrowia, te wydatki są o połowę niższe. Z danych OECD wynika, że Polska obok Łotwy jest krajem o najwyższym odsetku osób, które doświadczają katastrofalnych prywatnych wydatków na zdrowie – mówił w TOK FM Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Rozmówca Wojciecha Muzala tłumaczył, że największą część z wydanych przez Polaków 51 mld złotych stanowią nasze dopłaty do leków, w tym tych refundowanych (szacunki GUS mówią tutaj o 13 mld zł). Przywołał też analizę podległego premierowi think tanku, czyli Polskiego Instytutu Ekonomicznego, według której polski system refundacyjny powoduje wielkie nierówności w dostępie do ochrony zdrowia. - Ze smutkiem to stwierdzam, ale te nierówności zabijają teraz w Polsce na masową skalę – alarmował.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Ekspert przypomniał, że ponad 25 lat temu "umówiliśmy się na powszechne ubezpieczenie zdrowotne". To miał być "solidarny" system, który powinien zapewnić równy dostęp do ochrony zdrowia. Tak się jednak nie stało i ten dostęp jest uzależniony od naszej zasobności portfela, miejsca zamieszkania, a także poziomu wykształcenia. - Np. nierówności w dostępie do onkologii są gigantyczne. Dość powiedzieć, że na Mazowszu mamy przeżywalność na poziomie Europy Zachodniej, a w województwie lubuskim – Azji Centralnej - analizował.

W ocenie Wiśniewskiego dostęp Polaków do lekarzy rodzinnych, jak i do "bardzo zaawansowanej medycyny w specjalistycznych klinikach" jest w miarę dobry. Problem jednak w tym, co w tym systemie jest pośrodku, czyli poważnie utrudniony dostęp do specjalistów i diagnostyki. - To obszar, w którym występują te opłaty w szczególności (...) W onkologii pacjenci pomagają sobie diagnostyką prywatną z powodu braku odpowiedniej dostępności do tej publicznej. Mówimy o dodatkowych konsultacjach, bo prawo do otrzymania drugiej opinii lekarza de facto nie jest realizowane. Więc gdzie byśmy nie spojrzeli - poza nielicznymi "wyspami szczęścia" - dopłaty z prywatnej kieszeni występują - wskazał.

NFZ jak "dziurawe wiadro"?

Jak dodał gość "Pierwszego Śniadania w TOK-u", nie uda się zmienić tej katastrofalnej sytuacji bez zwiększenia publicznych nakładów na zdrowie. Podkreślił, że w Polsce politycy nie chcą wykonać tego kroku. W debacie publicznej pokutuje bowiem metafora "dziurawego wiadra". - Ile byśmy nie dolali środków do publicznego systemu ochrony zdrowia, to one będą zmarnowane. Nie jest to prawda. Oczywiście, samo dolanie środków nie rozwiąże wszystkich problemów. Ale bez niego się nie uda. W Polsce składka zdrowotna wynosi 9 proc., a w Czechach 13,5 proc. - tłumaczył.

Dobre wieści dla pacjentów trudno znaleźć. Zdaniem Wojciecha Wiśniewskiego dostępność do świadczeń zdrowotnych nie poprawi się w najbliższych latach, więc Polacy nadal będą musieli dopłacać do swojego leczenia.

- Nakładają się na to problemy kadrowe w szpitalach, które sprawiają, że kolejki do lekarzy się skrócą. Podejrzewam, że proporcja wydatków prywatnych do publicznych pozostanie taka sama jak teraz. Ale niestety istnieje ryzyko, że będzie rosnąć. To efekt tego, jak niewydolny jest publiczny system ochrony zdrowia. Potrzebujemy radykalnego wzrostu dostępu do świadczeń. Bez tego będziemy mieć także kłopoty z aktywizowaniem zawodowo społeczeństwa i rozwojem gospodarczym. Bo to zagadnienie daleko wykracza poza samą ochronę zdrowia – podsumował ekspert do spraw ochrony zdrowia z Federacji Przedsiębiorców Polskich.