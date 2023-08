Wozy opancerzone dla SG? Ekspertka nie ma wątpliwości. "Czasy pokoju mamy już trochę za sobą"

Zobacz wideo

We wtorek białoruskie śmigłowce wleciały w rejon Białowieży w województwie podlaskim, czym naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jednak reżim Aleksandra Łukaszenki twierdzi, że do takiego naruszenia nie doszło. Oskarża Polskę o próbę zwiększenia napięcia na granicy i poziomu jej militaryzacji.

- Słysząc to, możemy się tylko uśmiechnąć pod nosem. Bo wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oczywiście doszło i ono było intencjonalne. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. Zresztą Białorusini się zdradzili, bo te dwa śmigłowce miały numery seryjne, po których można było stwierdzić, że wchodzą w skład ochrony Aleksandra Łukaszenki – mówiła w TOK FM Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Zdaniem rozmówczyni Jakuba Janiszewskiego incydent z wtorku pokazuje, że podejście państwa polskiego do granicy z Białorusią musi się zmienić. - Wcześniej mówiliśmy o jej ochronie, a teraz już raczej o jej obronie. To powinno spowodować zmianę funkcjonowania Straży Granicznej, doposażenia jej w sprzęt, którym dysponują siły zbrojne: kamizelki, hełmy i pojazdy opancerzone (…) Mówimy ciągle o czasach pokoju, a coraz częściej możemy odnieść wrażenie, że mamy już je trochę za sobą. Oczywiście, nie mówimy o realnej wojnie. Ale znaleźliśmy się w takiej hybrydowej rzeczywistości – wymieniała.

Jak dodała ekspertka, te zmiany w obronie polskiej granicy powinna przyspieszyć obecność Grupy Wagnera w Białorusi. Bo oni – zdaniem ekspertki – mogą być wykorzystywani do prowokacji względem Polski. Przypomniała, że wagnerowcy szkolą siły zbrojne Białorusi, a są to nie tylko kryminaliści, którzy wyszli z rosyjskich więzień. - Tam jest sporo takich, którzy przeszli przez służby specjalne albo siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Więc oni mają doświadczenie i umiejętności. Do tego przeszli przez realne działania bojowe w Ukrainie i w Afryce. To nie jest dobra wiadomość dla nas – podkreśliła.

Zwróciła uwagę, że Grupa Wagnera może być nie tylko zagrożeniem dla Polski, ale także dla samego Łukaszenki. - Pytanie dnia brzmi: "Co jeśli zbuntowaliby się przeciwko niemu?". Bo jednak dalej częściowo pozostają lojalni wobec Kremla. A w tamtejszej mafijnej rodzinie toczą kłótnie – stwierdziła gościni TOK FM.

"Słuchajcie, i tak wiemy, co planujecie"

Anna Maria Dyner odniosła się również do informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która twierdzi, że Rosjanie planują prowokacje w rafinerii ropy w białoruskim Mozyrzu. Celem tej operacji ma być wciągnięcie kraju Łukaszenki do wojny. - Chodzi o to, że wagnerowcy nadają się do przeprowadzenia operacji pod fałszywą flagą. A ta rafineria jest ważna, bo teraz w dużym stopniu pracuje na potrzeby sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Więc może to być rodzaj prowokacji – tłumaczyła.

Jednak - w ocenie analityczki - dla Łukaszenki bezpośrednie zaangażowanie w wojnę to ostateczność. Dlatego taki rodzaj prowokacji wydaje się mało prawdopodobny. Co nie znaczy, że Grupa Wagnera nie posunie się do innej. - Te obawy podnosi co jakiś czas strona ukraińska. Nie sądzę, żeby były całkiem nieuzasadnione – mówiła.

Jak dodała, takie ostrzeżenia Ukraińców mają głównie cel prewencyjny. - To normalny mechanizm, który ma obnażyć przeciwnika: "Słuchajcie, i tak wiemy, co planujecie. Nie nabierzecie nikogo na to, że się przebierzecie w mundury sił ukraińskich. I że to będzie oznaczało, iż napaści na rafinerię w Mozyrzu dokonali Ukraińcy". Jeśli powiem publicznie, że pan redaktor planuje napad na bank, to pewnie się pan wstrzyma. Właśnie w obawie, że nie będzie miał pan na kogo zwalić winy. Więc takie działania mają charakter ostrzegawczy i wskazujący, że służby ukraińskie bardzo intensywnie śledzą wagnerowców w Białorusi – podsumowała rozmówczyni Jakuba Janiszewskiego.