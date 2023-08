Alerty pogodowe dla Polski. RCB ostrzega: "Przygotuj się na ewentualne podtopienia"

Zobacz wideo

W niedzielę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami oraz burzach z gradem w części powiatów woj. mazowieckiego, małopolskiego i podlaskiego oraz dla wszystkich powiatów woj. lubelskiego i podkarpackiego.

REKLAMA

Wcześniej, w nocy z soboty na niedzielę, ostrzeżenia o burzach z gradem wydano dla części powiatów w województwach: mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim oraz dla powiatów województwa pomorskiego. Wydano także ostrzeżenia o silnych opadach deszczu m.in. w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, w województwach lubuskim i małopolskim.

Także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - podobnie jak w sobotę - ostrzega prze nawałnicami. "Uwaga! Dziś (06.08) intensywne opady deszczu i burze. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe. Podczas burz, wiatr może osiągać nawet 90 km/h" - czytamy w komunikacie umieszczonym na Twitterze.

Prognoza na niedzielę

Z prognozy IMGW wynika, że "prognozowana suma opadów" to do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie podczas burz- jak poinformowała synoptyk Dorota Pacocha - do 40.

Najchłodniej będzie na zachodzie kraju – do 15 stopni Celsjusza. W centrum ok. 25., a na Suwalszczyźnie nawet 33 stopnie Celsjusza.

W niedzielę wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie porywisty z kierunków południowych. Na zachodzie powieje z północy i zachodu. Nad morzem wiatr porywisty do 75 kilometrów na godzinę, podczas burz do 90., a lokalnie może osiągnąć prędkość 100 km na godzinę.

Z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie nadal będzie duże i całkowite z opadami deszczu i głównie na północnym wschodzie z burzami. Tam również może spaść grad. Podczas burz opady deszczu będą umiarkowane i silne. Prognozowana suma opadów to na północy kraju 35 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura minimalna w rejonach podgórskich od 9 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze do 13. Najcieplej będzie na Suwalszczyźnie - do 16 stopni Celsjusza.

Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, miejscami porywisty zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy wiatru osiągną prędkość do 90 kilometrów na godzinę, a lokalnie do 100. Natomiast nad morzem porywy wiatru wyniosą około 85 kilometrów na godzinę.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>