PiS celowo "naciąga strunę" w relacjach z Ukrainą? "Uważają, że im się to opłaci"

Zobacz wideo Radosław Sikorski o tym, do kogo należy strzelać

Profesor Jacek Czaputowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, minister spraw zagranicznych w rządzie PiS w latach 2018-2020, powiedział w Polsat News, że "są państwa silne jak lwy, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa jak hieny czy szakale" - I my prowadzimy [względem Ukrainy - przyp. red.] taką politykę hien i szakali. Przychodzi na myśl szmalcownictwo polityczne, w jakie się wpiszemy być może niedługo - dodał. Pytany o te słowa w "Faktach po Faktach" w TVN24 tłumaczył, że odniósł się do porównania często stosowanego w teoriach stosunków międzynarodowych, gdzie państwa są porównywane do zwierząt - lwy, lisy i właśnie hieny. Czaputowicz wyjaśniał, że hieny realizują własne interesy kosztem nieszczęścia innych. - I moim zdaniem porównanie tutaj jest zgodne z rzeczywistością - powiedział.

REKLAMA

Poproszony o komentarz do słów Czaputowicza Michał Kobosko, wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni, odparł, że "nie ma co teraz budować niechęci do Ukrainy". - Ta wypowiedź mnie trochę zaskoczyła, bo były pan minister nie jest znany z radykalnych wypowiedzi. (...) Ja akurat takich słów bym nie użył, chociaż jestem bardzo krytyczny wobec tego, co robi rząd. Mówimy w tej chwili o najdelikatniejszej rzeczy, jaka teraz istnieje, czyli o naszych relacjach z Ukrainą w obliczu wojny i tego, co tam się dzieje - mówił gość "Poranka Radia TOK FM".

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Przedstawiciel partii Polska 2050 Szymona Hołowni zauważył, że "z jednej strony musimy dbać o własne interesy i interesy naszych rolników, ale nie ma powodów, żeby, za przeproszeniem, 'walić' w tych Ukraińców, którzy się bronią także w naszym imieniu". - Bronią się, wykorzystując także naszą broń, którą im podarowaliśmy, żebyśmy my nie musieli walczyć. Tylko oni to robią. I teraz wychodzi polski minister i mówi, że oni za słabo okazują wdzięczność (chodzi o słowa doradcy prezydenta Marcina Przydacza - red.). Może za słabo okazują wdzięczność, ale tak się składa, że są zajęci bronieniem swojego kraju, bronieniem swoich ludzi i odpieraniem ataków, które są każdej nocy i każdego dnia. Nie naciągajmy struny, nie budujmy wrogości w tych relacjach tylko dlatego, że PiS uważa, że im się to opłaci w kampanii wyborczej. Są sprawy ważne i ważniejsze, my się musimy bronić przed prowokacjami i atakami - podkreślił Kobosko.

Czy należy zmienić prawo?

Gość Jacka Żakowskiego podkreślił, że "zamiast atakować Ukraińców, powinniśmy zadbać o to, żeby białoruskie śmigłowce nie wlatywały zupełnie bezkarnie nad Polskę, nad naszą przestrzeń". - A polska armia nawet ich nie dostrzega. To mnie boli, to mnie martwi. O czym PiS woli nie mówić - dodał Kobosko.

- Może trzeba by zmienić prawo, żeby można było zestrzelić śmigłowce naruszające polską przestrzeń powietrzną - dopytywał gospodarz programu. - Najpierw należy je zobaczyć, bo zdaje się, że postronni ludzie robili zdjęcia i je dostrzegli, a polska armia tego nie zrobiła - zauważył polityk.

Czy polskie prawo nie powinno być otwarte na bardziej radykalne rozwiązania? Były minister spraw zagranicznych i były marszałek sejmu Radosław Sikorski ocenił w TOK FM, że trzeba było zestrzelić białoruskie śmigłowce, bo "Białoruś nie miałaby skrupułów". Kobosko powiedział, że "prawo powinno być bardziej otwarte na bardziej zdecydowane reakcje". - Sprawdzano nas - argumentował polityk i odniósł się nie tylko do śmigłowców, lecz także do pocisku znalezionego pod Bydgoszczą. - Sprawdzają, na ile mogą sobie pozwolić i niestety wygląda na to, że w państwie PiS mogą sobie pozwolić na bardzo wiele - podsumował gość Jacka Żakowskiego.