Morawiecki nie zapomina o Tusku nawet na wakacjach. Twittuje znad morza: Kojarzycie tego faceta?

W nagraniu, które zamieścił w poniedziałek w mediach społecznościowych premier, przypomniano wypowiedzi lidera PO Donalda Tuska m.in. o nielegalnych składowiskach, sytuacji na granicy, w których winę zrzuca na rząd PiS.

"Kojarzycie tego faceta? Przy każdej tragedii, jaka się zdarza w Polsce, wyskakuje nagle ze swojego Tik Toka i manipuluje, kłamie jak pospolity oszust. Zawsze zrzuca winę na kogoś innego, gdy tak naprawdę winni są jego ludzie - jak ostatnio w województwie lubuskim" - mówi w nagraniu Morawiecki.

Jak ocenia szef rządu, doktryna Tuska to "chaos i nienawiść". "Nie zna się na niczym, ale chce wszystkich pouczać, przed niczym się nie cofnie, żeby oszukać ludzi. Jest coraz bardziej agresywny, bo zostało mu mało czasu. Za niedługo wybory i dla zagranicznych grup interesów to ostatnia okazja, żeby odsunąć od władzy niezależny rząd i zastąpić go Tuskiem" - ocenia. "On zrealizuje ich interesy. Nie daj się nabrać partii oszustów, wyślij Tuska tam, skąd przyjechał" - dodał.

Przypomnijmy, że premier RP przebywa obecnie na urlopie. Polskie morze jest najlepsze" - napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki, zamieszczając zdjęcie z żoną z wakacji.

