Najpierw wybory, potem dymisja. Tak PiS próbował minimalizować straty. "Nie był to przesadnie sprytny ruch"

Nie przypominam sobie, żeby w rządach PiS doszło do dymisji ministra w trakcie toczącej się afery. Do tej pory zasadą PiS-u było nieprzyznawanie się do błędów, ewentualne późniejsze zwolnienie ministra po cichu, przy jakiejś innej okazji - mówił w TOK FM Łukasz Lipiński z "Polityki".

