Pracoholizm to groźne uzależnienie. "Trafiają do mnie osoby wyczerpane fizycznie i emocjonalnie"

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Psycholożka i terapeutka Marta Drinčić tłumaczyła w TOK FM, że pierwszym krokiem do pracoholizmu jest zaburzenie równowagi pomiędzy pracą a innymi sferami życia. – Pracoholizm to uzależnienie, które objawia się wewnętrzną potrzebą ciągłego, wręcz obsesyjnego, wykonywania pracy, kosztem innych czynności, innych potrzeb, obszarów swojego życia. W momencie, gdy nie pracujemy, pojawia się duże poczucie winy, duży dyskomfort – tak w rozmowie z Adamem Ozgą mówiła o oznakach fazy wstępnej pracoholizmu.

REKLAMA

Jak wyjaśniła, "w pierwszej fazie kryzysu pojawiają się bóle brzucha i bóle głowy". - Mogą pojawić się ogólne problemy ze snem czy ogólne rozdrażnienie, zaczynamy inaczej funkcjonować i zwykle zauważa to najbliższe otoczenie – dodała.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Ekspertka mówiła, że pracoholizm to zaangażowanie w czynności zastępcze. To styl unikowy - obok zadaniowego i emocjonalnego - jeden ze stylów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. – Zwykle do mojego gabinetu przychodzą osoby w fazie chronicznej, bardziej zaawansowanej, kiedy mają trudności w funkcjonowaniu. Skarżą się na wyczerpanie fizyczne, emocjonalne, duże trudności w spaniu, które przekładają się na problemy z koncentracją. Są drażliwe, mogą zachowywać się w sposób agresywny (…). Najczęściej są to osoby przerażone i szukają wsparcia, kiedy są już w chronicznym kryzysie – wyjaśniała terapeutka.

Dlaczego tak się dzieje? – Przez lata stosujemy strategię wypierania emocji, niezauważania ich, myśląc, że to się samo załatwi, a jednak w pewnym momencie dopadają nas i trudno wtedy poradzić sobie z bombą emocjonalną – dzieliła się swoim doświadczeniem specjalistka. Podkreśliła, że szukamy pomocy za późno, nie docierają do nas sygnały z najbliższego otoczenia, że mamy kłopot, że jest źle. I jeszcze bardziej angażujemy się w pracę, choć ciało i psychika zaczynają wysyłać ważne komunikaty.

WHO alarmuje

Marta Drinčić przyznała, że Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. Według ekspertów z WHO do 2030 roku główną chorobą cywilizacyjną ma być depresja, m.in. dlatego że jesteśmy przebodźcowani, narażeni na treści szkodliwe, że żyjemy zbyt szybko i nie mamy skutecznych technik na radzenie sobie ze stresem. Dlatego uciekamy w alkohol czy pracę. – Należy mieć świadomość, do czego to prowadzi i próbować wypracować bardziej skuteczne strategie radzenia sobie. To wymaga pracy – stwierdziła.

W podejściu do pracy widać bardzo duże różnice między młodymi z pokolenia Z, a tymi, którzy dorastali w czasach transformacji, "Zetki" stawiają granice i jasno komunikują, że praca nie jest najważniejsza.

– Dużo zależy, jakie mamy przekonania o sobie. Co myślimy, kiedy zaczynamy się tak bardzo angażować w pracę. Czym innym jest świadoma decyzja, że będąc w trudnej sytuacji przez kilka dni będę się w pracę bardziej angażowała (...), a zupełnie inna, gdy nie widzę innych opcji i rzucam się w pracę i to mnie totalnie pochłania – podsumowała gościni TOK FM.