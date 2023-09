Nowe uzdrowisko na mapie Polski już za rok. W ofercie "kąpiele powietrzne" i terenoterapia

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

- Większych perspektyw w Lidzbarku nie ma. Jeśli chce się mieć lepszą pracę, trzeba wyjechać do większego miasta - mówi nam Hania, która studiuje w Olsztynie. Przyszłości z rodzinną miejscowością nie wiąże. Jest zdecydowana, żeby wyjechać. - Jeśli tu wrócę, to raczej tylko na starość - dodaje.

REKLAMA

Hania nie jest wyjątkiem wśród młodych ludzi, którzy wskazują na brak perspektyw w mieście i chcą się stąd wyrwać. Już niebawem może się to zmienić, bo Lidzbark Warmiński stara się o status uzdrowiska.

W otwarciu Pawilonu Zdrowia wziął udział m.in. arcybiskup metropolita warmiński Józef Górzyński oraz wiceminister zdrowia Piotr Bromber Urszula Abucewicz / TOK FM

Uzdrowiska to miejsca o wyjątkowych walorach leczniczych, w których można korzystać z pobytów z zabiegami. Jednak droga do otrzymania takiego statusu wcale nie jest taka łatwa. Trzeba m.in. wykazać istnienie naturalnych surowców leczniczych, klimatu o właściwościach leczniczych, spełniać wymagania dot. ochrony środowiska, a także posiadać zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Jeśli minister zdrowia stwierdzi, że dany obszar spełnia niezbędne warunki, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Urszula Abucewicz / TOK FM

Luftkurort niegdyś popularny

Lidzbark Warmiński powraca do tradycji uzdrowiskowej. Przed wojną w mieście istniał Luftkurort, do którego przyjeżdżali kuracjusze z całych Niemiec. Inicjatorem powrotu do tych tradycji był poprzedni włodarz miasta Artur Wajs, a kontynuatorem jego pomysłu jest obecny burmistrz Jacek Wiśniowski. Początki były trudne, ale teraz już tylko jeden krok dzieli Lidzbark od otrzymania statusu uzdrowiska.

- Miasto stawia na cztery kierunki rozwoju, jakimi są: turystyka, sport, uzdrowisko oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Elementy uzdrowiskowe mają znaczący wpływ na to, jaka będzie nasza przyszłość. Uzdrowisko to wielka szansa dla naszego miasta - mówił nam burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstały m.in. stumetrowe Tężnie Solankowe, do których została doprowadzona woda lecznicza o właściwościach mineralnej wody chlorkowo-sodowej, odnowiono bulwary nad rzeką Łyną, utworzono Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny, oddano do użytku Pawilon Zdrowia. Prywatny inwestor buduje szpital uzdrowiskowy, w którym będą mogli leczyć się kuracjusze. Poza tym że miasto wypiękniało i się rozwija, po otrzymaniu statusu uzdrowiska będzie mogło liczyć na dodatkowe wpływy do budżetu z podatków i z opłaty uzdrowiskowej. Gminie uzdrowiskowej przysługuje także dotacja z budżetu państwa.

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego wskazuje również na inne ważne korzyści. - Jedno miejsce pracy w uzdrowisku generuje pięć miejsc pracy w usługach pokrewnych - podkreśla włodarz miasta.

Tężnie Solankowe Urszula Abucewicz / TOK FM

Czyste powietrze i zdrowotny mikroklimat

Jakie walory przyrodnicze oferuje to miasto? Lidzbark Warmiński wyróżnia się unikalnym morenowym ukształtowaniem terenu, zdrowotnym mikroklimatem i czystym powietrzem. Ponadto występują tu pokłady czystych wód termalnych i mineralnych.

Podczas uroczystości zadbano o romantyczną oprawę Urszula Abucewicz / TOK FM

Od 4 sierpnia mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie korzystać z Pawilonu Zdrowia, który znajduje się nieopodal tężni solankowych - nad zrewitalizowanym żabim stawem. W obiekcie znajduje się m.in. tężnia solankowa, do której podobnie jak do tej 100-metrowej została doprowadzona woda lecznicza. Jest tam też grota solna, a także laboratorium do badań wad postawy u dzieci i młodzieży. - Poprzez informatyzację możemy nie tylko zdiagnozować, ale także sprawdzić, jakie badania są zalecane i jakie ćwiczenia należy wykonać na sprzęcie dostępnym w pawilonie - tłumaczył Jacek Wiśniowski. Ozdobą obiektu jest przeszklona rotunda, w której można się rozsiąść na leżaku, podziwiać staw i warmiński krajobraz.

Uzdrowisko będzie specjalizować się w zabiegach dotyczących chorób układu krążenia, narządów ruchu, zaburzeń neurologicznych i przemiany materii. Przykładowo, jak czytamy na stronie Uzdrowiska Lidzbark Warmiński, będzie można w nim zażywać aeroterapii (kąpiele powietrzne, aktywna terapia powietrzem o dobrej jakości w trakcie spacerów oraz w trakcie odpoczynku zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej), helioterapii (wykorzystanie promieni słonecznych, tzw. kąpieli słonecznych, poprzez leżakowanie lub siedzenie w miejscu wyeksponowanym na promienie słoneczne), kinezyterapii (terapia ruchowa), terenoterapii czy krioterapii (oddziaływanie na organizm niskimi temperaturami powietrza).

Dotychczasowe inwestycje kosztowały ok. 40 mln zł, z czego 24 mln to środki zewnętrzne. Budowa Pawilonu Zdrowia pochłonęła ok. 17 mln zł. Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie ok. 11 mln zł. Burmistrz liczy, że Lidzbark Warmiński status uzdrowiska otrzyma w przyszłym roku.

Zrewitalizowano żabi staw Urszula Abucewicz / TOK FM

Czy pobijemy rekord sprzed II wojny światowej?

Nie tylko Lidzbark Warmiński w ostatnim czasie ubiega się o status uzdrowiska w Polsce. Niektórzy mówią, że to moda, bo tylko w samym województwie warmińsko-mazurskim o status gminy uzdrowiskowej starają się: gmina Górowo Iławeckie, Frombork czy Miłomłyn. A w całym kraju prawie 30 innych gmin. Inni mówią, że to szansa na rozwój i nowe miejsca pracy. Jeśli starania większości zostaną zwieńczone sukcesem, to w ten sposób liczba uzdrowisk może pobić rekord sprzed II wojny światowej.

Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP mówił "Dziennikowi Gazecie Prawnej", że do tej pory najwięcej uzdrowisk działało przed wojną. Tych prawdziwych, słynących z bogactw naturalnych, było 71. Wszystkich, które leczyły np. kefirem czy innymi specyfikami, było 240. Obecnie w Polsce działa 47 uzdrowisk.

Zamek Biskupów Warmińskich Urszula Abucewicz / TOK FM

Mały atom w mieście

To nie wszystko, czym może pochwalić się miasto. - Jestem bardzo dumny i zadowolony, że burmistrz podpisał list intencyjny dotyczący budowy małej elektrowni jądrowej. Mnie to ujęło. To jest człowiek z wielką odwagą i dużą konsekwencją - podkreślił Tadeusz Makiewicz, były kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

Chodzi o technologię SMR, czyli małych modułowych reaktorów. Cała infrastruktura reaktora wielkości boiska do piłki nożnej może zasilić w prąd takie miasto jak Lidzbark Warmiński. - To projekt badawczy, który jest na etapie opracowywania koncepcji oraz badań i będzie wdrażany za 10-15 lat. Realizuje go czesko-ukraińskie konsorcjum Cesta Synergoatom - wyjaśnił nam burmistrz i dodał, że chce iść z duchem czasu. - Zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie, a wciąż większość produkcji pochodzi z elektrowni węglowych. Stosowanie OZE (odnawialnych źródeł energii) nie pokryje w 100 proc. rosnących potrzeb. Być może za kilkanaście lat lidzbarczanie będą mieli tani prąd, tanie ogrzewanie i tanie paliwo, a to wszystko bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne - podkreślił włodarz miasta.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>