W nocy z soboty na niedzielę będziemy mogli obserwować na niebie "deszcz Perseidów". To tzw. noc spadających gwiazd. Jednak - jak mówił w TOK FM popularyzator astronomii Karol Wójcicki - spadać będą nie gwiazdy, a rój meteorów, który jest odpadkami komet. - To właśnie Perseidy, czyli zjawisko, które powstaje, kiedy drobiny materii – nie większe niż ziarnka piasku – wpadają z dużą prędkością do ziemskiej atmosfery. Tam rozgrzewają się. Z Ziemi widzimy to jako krótki, szybki błysk rozświetlający niebo – tłumaczył twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage’a "Z głową w gwiazdach!".

Jak dodał rozmówca Mikołaja Lizuta, choć takie zjawiska możemy w Polsce obserwować przez cały rok, to ich nasilenie przypada właśnie na sierpień. To wtedy – wyjaśniał ekspert - "wielka chmura kosmicznych cząstek", zwanych Perseidami, "bombarduje" naszą planetę. Możemy zaobserwować wówczas nawet kilkadziesiąt rozbłysków na niebie w ciągu godziny.

Perseidy 2023. Noc spadających gwiazd. Mają być dobre warunki

W tym roku zapowiadają się dobre warunki do obserwacji tego zjawiska, bo ma być pogodnie. Szczególnie we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Gość TOK FM zwrócił jednak uwagę, że aby cieszyć się widokiem Perseidów, powinniśmy unikać rozświetlonych miejsc. - Tam, gdzie mamy latarnie i inne światła, to warunki do obserwacji są zdecydowanie gorsze. Wyjeżdżamy więc poza granice miasta i znajdujemy zaciemnione miejsce. Jednym z najlepszych - nie tylko w Polsce, ale również w Europie – są Bieszczady – powiedział.

Gdy już znajdziemy odpowiednie miejsce – kontynuował ekspert – musimy uzbroić się w cierpliwość. Bo w pierwszej połowie nocy zobaczymy mniej Perseidów. Ale jeśli dotrwamy do godz. 2-3, rozbłysną na niebie w dużej liczbie. - To też będzie wymagało pewnego skupienia. Nie będzie jak w sylwestrową noc, kiedy wychodzimy przed dom i widzimy deszcze fajerwerków. Tutaj musimy poświęcić więcej uwagi i cierpliwości. Im więcej poświęcimy czasu na adaptację wzroku w ciemności, tym lepiej. Wtedy całe show będzie bardziej widowiskowe – podkreślił rozmówca Mikołaja Lizuta.

"Noc spadających gwiazd" to niejedyna okazja w sierpniu do śledzenia zjawisk na niebie. W tym miesiącu są również dogodne warunki do obserwacji Saturna i Jowisza, a także pełni Księżyca. Z kolei w trakcie nowiu (przed i po 16 sierpnia) warto obserwować Drogę Mleczną.