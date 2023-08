Upał nie odpuszcza. Nad Polskę nadciągają burze. Alerty IMGW

Zobacz wideo

Środa to kolejny dzień, który może przynieść wyjątkowo wysokie temperatury. Wczoraj - 15 sierpnia - najwyższą temperaturę - 35,6 stopni Celsjusza - "z pomiarów z czujników automatycznych wystąpiła w Legionowie". Z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że "z podsumowania danych z termometrów maksymalnych na stacjach synoptycznych" wynika, że wtorkowy rekord dnia padł w Ostrołęce i wyniósł 35,7°C.

REKLAMA

Środa z upałem

Na środę meteorolodzy przewiduję temperatury do 33 stopni Celsjusza. Ale nad Polską pojawią się też opady. Z powodu upału IMGW wydało dla większości kraju ostrzeżenia - przede wszystkim drugiego stopnia.

Strefa opadów z burzami obejmie całą zachodnią Polskę i częściowo południe kraju. Na terenach podgórskich burze będą najsilniejsze, tam również możliwy jest grad. Wiatr powieje z prędkością do 75 km/h. Suma opadów wyniesie 30 mm. W zachodniej Polsce burze będą słabsze, do 20 mm, z porywami wiatru do 65 km/h.

W środę będzie upalnie zwłaszcza we wschodniej części kraju; najcieplej – 33 stopnie Celsjusza - na Mazowszu, Podlasiu i lokalnie na Podkarpaciu.

Na zachodzie temperatura wyniesie od 25 do 28 stopni Celsjusza. Nad samym morzem ma być chłodniej, ok. 21-23 stopnie C. Wiatr słaby, podczas burz silniejszy. Na wschodnie powieje z południa, zaś na zachodzie wiatr zmieni kierunek na północno-zachodni.

W nocy ze środy na czwartek bez opadów ma być jedynie północno-wschodnia Polska, Podlasie, część Mazowsza, a także pas wybrzeża nad samym morzem. Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i opady deszczu oraz burze. Najwięcej deszczu na południu kraju – do 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h.

Nadal będzie bardzo ciepło - w wielu miejscach 20 stopni Celsjusza; nad morzem od 16, w terenach podgórskich około 15 stopni. Tam, gdzie nie będzie burz, wiatr będzie słaby, z kierunku północnego.