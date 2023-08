Nawałnice nad Polską. Uwaga na upał oraz groźne burze z gradem

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Kamil Walczak poinformował, że w czwartek będzie deszczowo i burzowo zwłaszcza na południu i południowym zachodzie. We wschodniej części kraju będzie natomiast upalnie. Do 32 stopni Celsjusza.

Przed burzami z gradem ostrzega także IMGW, który wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Nie oznacza to, że będzie zimno. Upały w centrum i na wschodzie kraju potrwają do piątku.

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na zachodzie kraju może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Więcej deszczu na południu i południowym zachodzie, lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Nie oznacza to, że będzie zimno. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 31-32 na wschodzie. W rejonach podgórskich chłodniej ok. 22-26 st., najchłodniej będzie nad samym morzem – ok. 20-23 stopnie Celsjusza.

W nocy z czwartku na piątek synoptycy również zapowiadają w całym kraju przelotne opady deszczu i burze. Najmocniej zagrzmi w pierwszej połowie nocy, ale wyładowania atmosferyczne mogą utrzymywać się przez całą noc. W czasie burz może spaść do ok. 20 litrów wody na metr kwadratowy. Najmniej deszczu spadnie na krańcach północno-wschodnich oraz północno-zachodnich.

W piątek będzie trochę chłodniej. Temperatura minimalna wyniesie od 17 do 20 stopni Celsjusza. A na północnym zachodnie kraju może spaść nawet do 15-16 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich, jedynie w czasie burz porywisty do 65 km/h.

IMGW ostrzega, że w nocy na południowym zachodzie kraju, w kotlinach sudeckich, mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do 300-400 metrów.

