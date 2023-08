Ziobro "zabetonuje" prokuraturę? Ekspertka ostrzega: Nowy prokurator generalny może być jedynie strażnikiem żyrandola

Zobacz wideo

Sejm odrzucił w czwartek senackie weto w sprawie nowelizacji, która m.in. zmienia zakres kompetencji Prokuratora Generalnego i wprowadza zmiany w procedurach cywilnych, m.in. w odniesieniu do składów sędziowskich. Oznacza to, że przepisy trafią teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak alarmowała w "Pierwszym Śniadaniu w TOK-u" prokuratorka Katarzyna Kwiatkowska, prezeska Stowarzyszenia Lex Super Omnia, "zmiany te są niezwykle groźne". - Pokazują one, że dotychczasowy szeryf polskiej prokuratury Zbigniew Ziobro przekazuje swoje wszystkie kompetencje na rzecz prokuratora krajowego. To on ma przejąć kompetencje w zakresie kształtowania kadry orzeczniczej, w sprawach merytorycznych. I to on ma dowodzić prokuraturą krajową po ewentualnych przegranych wyborach przez PiS - wskazała.

Rozmówczyni Adama Ozgi podkreśliła, że prokurator krajowy Dariusz Barski jest osobą wyjątkowo lojalną wobec obecnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. A jego odwołanie, także po wyborach wygranych przez opozycję, po tych zmianach ma być mocno utrudnione. - Bowiem może się to odbyć wyłącznie za pisemną zgodą prezydenta. Nie będzie można również odwołać całego kierownictwa Prokuratury Krajowej, szefów prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych. Dla prokuratora generalnego w projekcie tejże ustawy pozostawiono jedynie uprawnienia o charakterze organizacyjnym i reprezentacyjnym. Zatem prokurator generalny (jest nim jednocześnie minister sprawiedliwości - red.) zamiast być strażnikiem praworządności może być jedynie strażnikiem przysłowiowego żyrandola - stwierdziła prok. Kwiatkowska.

Zdaniem prokuratorki to działanie Zbigniewa Ziobry podjęte w obawie, że przyszła prokuratura rozliczy afery obecnej ekipy rządowej oraz tej części środowiska prokuratorskiego, które uległo politycznej korupcji. - W mojej ocenie jest to świadome i celowe działanie, które ma na celu przygotowanie prokuratury na okres powyborczy, aby de facto nie stracić w niej wpływu i dalej ją kontrolować za pośrednictwem lojalnych sobie prokuratorów - podsumowała gościni TOK FM.