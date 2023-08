F-16. Pentagon deklaruje przeszkolenie ukraińskich pilotów: Jesteśmy gotowi

Zobacz wideo

- Jesteśmy otwarci na szkolenie pilotów, jeśli programy szkoleniowe w Europie są wypełnione, to jest warunek. Szkolenia prowadzą Dania i Holandia, więc jeśli nie będą miały możliwości wyszkolenia tylu pilotów, ilu chce wysłać Ukraina, to ich przeszkolimy – powiedziała Singh.

Ukraina ustali dokładną liczbę pilotów, którzy przejdą szkolenie: Ukraina podejmie decyzję, jeszcze liczą, ilu pilotów mają gotowych do przeszkolenia. Ukraińcy będą również musieli opanować "istotny" program języka angielskiego, co również zajmie trochę czasu, wskazała Singh.

Do przewagi na niebie Ukraina potrzebuje około 130 myśliwców. Ukraina i Holandia osiągnęły porozumienie w sprawie przekazania samolotów F-16. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina otrzyma 42 takie samoloty, poinformował Ukrinform.

