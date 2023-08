Będzie pierwszy proces w trybie wyborczym. "PiS będzie musiał przeprosić za kłamstwo w spocie"

Zobacz wideo

O procesie w trybie wyborczym poinformował we wpisie na Twitterze w środę po południu rzecznik PO Jan Grabiec. "Złożyliśmy pierwszy w tej kampanii proces w trybie wyborczym. Rozprawa jutro o 11. PiS będzie musiał przeprosić za kłamstwo w spocie o 15 proc. bezrobociu w czasie rządów premiera Tuska. Owszem 15 proc. i więcej bezrobocia było, ale za premiera Kaczyńskiego. Spot miał udowodnić wyższość rządów PiS nad PO, ale fakty pokazują, że jest dokładnie odwrotnie" - napisał.

W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych spot przekonujący, że były premier i lider PO Donald Tusk "nie zasługuje na kolejną szansę". "Pamiętam, jak rządził Tusk. Pamiętam, straciłem pracę, bo bezrobocie było 15-procentowe. Pamiętam, jak podniósł wiek emerytalny kobietom z 60 do 67 lat. Pamiętam, jak głosował przeciwko wsparciu dla polskich rodzin. Pamiętam, jak rozbroił Polskę. Pamiętam, jak przytulał się z Putinem" - wskazywali bohaterowie spotu.

24 godziny na rozpoznanie wniosku

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje medium, w rozumieniu prawa prasowego, w którym ma nastąpić publikacja oraz termin publikacji.

