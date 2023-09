Zobacz wideo

Koniec szkolnych wakacji nie oznacza zakończenia wakacyjnych podróży. Bo sporo jest ludzi, którzy dopiero wraz z zakończeniem sierpnia będą szykować się na swój wakacyjny wypoczynek. Dla wielu z nich bardzo duże znaczenie ma fakt, że za zagraniczny wyjazd we wrześniu czy październiku, zapłacą znacznie mniej niż za wypad w lipcu, sierpniu. Ale oszczędności to nie jedyny argument.

Gościni programu "Raport Gospodarczy" w TOK FM - Agata Chmiel z portalu wakacje.pl mówiła, że Polacy coraz przychylniej patrzą na wyjazdy wrześniowo-październikowe. - To jest trend, który obserwujemy już od kilku lat, że ten sezon letni się wydłuża. Oczywiście najchętniej wybieranymi miesiącami są lipiec i sierpień, ale kolejnymi są wczesnowiosenne, czyli maj i czerwiec, a także nadchodzący wrzesień czy październik – przyznała rozmówczyni Wojciecha Kowalika.

Zaznaczyła też, że taki trend występuje nie tylko u nas, ale również w całej Europie. - Europejska Komisja Podróży co roku prowadzi badania, jak wygląda sentyment podróżniczy Europejczyków i z ostatnich badań wynika, że wrzesień, październik, a nawet listopad to taki troszeczkę nowy sezon. Powody są dwa. Z jednej to niższa cena, z drugiej niższe temperatury, które sprzyjają, chociażby zwiedzaniu. (...) Są osoby, które nastawiają się bardziej na zwiedzanie i na pewno wrzesień, październik, czy nawet pierwsza połowa listopada w krajach basenu Morza Śródziemnego to będą te miesiące, gdzie temperatury będą niższe więc i zwiedzanie będzie przyjemniejsze. A też i turystów z zagranicy będzie mniej więc nie będzie tłoku - mówiła.

Chmiel dodała, że z roku na rok zainteresowanie jesiennymi wyjazdami rośnie. - W kwietniu przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie i zapytaliśmy, w jakim miesiącu Polacy planują w tym roku zagraniczny urlop. I wyszło, że w sierpniu i lipcu tak po 25 proc. czyli większość w tych miesiącach, gdy mamy wakacje od szkoły, a na trzecim miejscu był wrzesień – 21 proc. I to też widać w sprzedaży. Wrześniowe wyjazdy są bardzo popularne, szczególnie jeśli mówimy o dwóch pierwszych tygodniach września - wyjaśniła.

Na jesienne wakacje wydasz mniej

Przy wysokiej inflacji turyści pilnują, jak nie wydać za dużo. A przesuwając wakacje na jesień - jak mówiła gościni TOK FM - zaoszczędzić można naprawdę sporo. Różnica między kosztami wyjazdów między lipcem a wrześniem i październiku, to w przypadku podróży do Hiszpanii nawet ok. 43 proc. - Jeżeli chodzi o Grecję to 40 proc.; Turcja 30-35 proc. Więc jak najbardziej jest i może być taniej - podkreśliła Chmiel.

Ile więc zapłacimy za wrześniowe wakacje? - Na przykład w Turcji trzygwiazdkowy hotel, z wyżywieniem all-inclusive, to jest koszt od 1700 zł. W Grecji to od 2,1 tys. złotych. W zależności od tego, jakiego standardu wypoczynku oczekujemy, jak najbardziej możemy dopasować oferty do naszego budżetu - mówiła rozmówczyni Wojciecha Kowalika.

Polacy najchętniej wybierają wyjazdy do - poza wspomnianymi już Hiszpanią, Turcją i Grecją - Egiptu, na Cypr i Maltę oraz do krajów bałkańskich. Nie są to jedynie popularne od lat Bułgaria i Chorwacja. - Coraz większa jest też popularność np. Albanii - zaznaczyła Chmiel.