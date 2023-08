Upał i niebezpieczne burze z gradem. RCB ostrzega: możliwe przerwy w dostawie prądu

Zobacz wideo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, lubelskiego i części świętokrzyskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.Dla większości pozostałych obszarów Polski wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tylko w Zachodniopomorskiem i w części województwa lubuskiego nie należy spodziewać się burz.

W trakcie burz porywy wiatru do 80 km/h, na wschodzie kraju do 90 km/h.

Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Małopolski, Śląska i części województwa świętokrzyskiego przed możliwością przerwania dostaw prądu z powodu zagrożenia silnymi burzami z gradem.

Pogoda. Burzowy weekend

Sobota przyniesie upały do 31 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem - około 23 stopnie, w centrum Polski do 27., najwyższe temperatury - na południowy wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i opadami nawet do 30 mm.

Z soboty na niedziele zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu oraz burze, głównie we wschodniej połowie kraju. W trakcie burz spadnie do ok. 20 – 30 mm wody. W pasie od Podlasia po Dolny Śląsk i Opolszczyznę można się spodziewać silnych i jednostajnych opadów deszczu. W nocy temperatura od 11 stopni Celsjusza - na północnym zachodzie Polski, ok. 17-18 w centrum kraju, do 20 na południowym wschodzie Polski. Porywy wiatru w trakcie burz do 70 km/h, natomiast na południu kraju do 80 km/h.