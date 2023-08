Niedziele handlowe 2023. Czy 27 sierpnia sklepy będą otwarte?

Zobacz wideo

W Polsce od 2018 roku obowiązują ograniczenia w handlu w niedziele i święta. Od 2020 roku handel możliwy jest zaledwie w kilka niedziel w roku.

Czy niedziela 27 sierpnia będzie dniem handlowym? Tradycyjnie w planie dni, w których handel może być prowadzony przez wszystkie sklepy, znajduje się niedziela poprzedzająca rozpoczęcie roku szkolnego. W 2023 roku to właśnie 27 sierpnia.

Na następną możliwość zrobienia zakupów w niedzielę trzeba będzie poczekać do grudnia.

Kiedy handlowe niedziele w 2024 roku?

W nowym roku przez siedem niedziel będzie można robić zakupy. Handlowe niedziele w 2024 przypadną:

28 stycznia;

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca;

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Wprowadzone w 2018 roku zmiany nie oznaczają, że zakaz handlu w niedzielę dotyczy wszystkich placówek. Otwarte w niedziele mogą być m.in. stacje benzynowe i apteki.

