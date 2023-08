Min. Kamiński: Zażądaliśmy od Łukaszenki natychmiastowego opuszczenia Białorusi przez Grupę Wagnera

Zobacz wideo Sikorski o białoruskich śmigłowcach

W poniedziałek, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii: Mariusza Kamińskiego, Agne Bilotaite, Marisa Kuczinskisa i Lauriego Laanemetsa.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przekazał w poniedziałek, że powodem spotkania jest sytuacja na granicy z Białorusią. - Ta sytuacja eskaluje. Od wielu tygodni, od kilku miesięcy mamy do czynienia z powrotem presji migracyjnej na naszej granicy. To samo dotyczy granic naszych partnerów - mówił.

Dodał, że "doszedł też nowy element, czyli stacjonowanie na Białorusi kilku tysięcy najemników z Grupy Wagnera". - Dwie rzeczy są niezbędne, aby ustabilizować sytuację na naszej granicy z Białorusią. Zażądaliśmy od reżimu Łukaszenki natychmiastowego opuszczenia przez Grupę Wagnera terenu Białorusi oraz natychmiastowego opuszczenia strefy przygranicznej przez nielegalnych migrantów gromadzonych tam przez służby białoruskie i odesłanie tych migrantów do krajów ich pochodzenia - powiedział Kamiński.

Przypomnijmy, że wagnerowcy zostali wysłani przez Kreml na Białoruś niewiele ponad dwa miesiące temu, po ogłoszeniu, że Jewgienij Prigożyn wstrzymał marsz swoich najemników na Moskwę.

