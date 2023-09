Co się dzieje na kolei? Były szef PKP wskazuje winnego. "Rządzi koleją od około 3 000 dni"

Zobacz wideo

Dawno tak wiele nie mówiło się o kolei, jak w drugiej połowie sierpnia. Od ponad tygodnia mamy falę informacji dotyczących awarii, wypadków, opóźnień i w końcu zatrzymywania pociągów, przy pomocy nieuprawnionego używania sygnały radio stop.

Maciej Głogowski pytał w TOK FM byłego szefa Polskich Kolei Państwowych, dlaczego jego zdaniem w PKP "panuje totalny kryzys". Jakub Karnowski zaczął od podkreślenia, że "mówi o głębokich przyczynach". - Totalny kryzys panuje w PKP ponieważ osobą odpowiedzialną za firmę - od około 3 000 dni, od ośmiu lat - jest min. Andrzej Adamczyk. Nikt nigdy tak długo nie zarządzał PKP. Ten stan objawia się właściwie na każdy sposób. Jeżeli popatrzymy na bezpieczeństwo, to ostatni kryzys jest pod tym względem tragiczny - ocenił gość "Magazynu EKG".

Karnowski dodał, że nawet wiceszef PKP Polskich Linii Kolejowych stwierdził kilka dni temu, że "takich dni, w których w takim stopniu kumulowałby się zdarzenia na kolejach, nie pamiętają nawet najstarsi kolejarze".

Rozmówca Macieja Głogowskiego przekonywał, że sprowadzanie sytuacji na kolei do tego, kto jest ministrem infrastruktury, jest uzasadnione. - Bo w infrastrukturze, tak jak np. w ekonomii - podejmujemy różne działania i skutki tego są widoczne po pewnym czasie. W infrastrukturze to jest wyjątkowo długo, a min. Adamczyk jest ministrem od ośmiu lat, dlatego personifikuje te problemy. Minister i ludzie, którzy mu podlegają na początku tego okresu, wyrzucili kilkaset osób z PKP, którzy byli fachowcami i teraz są tego skutki - stwierdził.

Były plany i pieniądze. Efektów nie widać?

Były szef PKP przywołał sprawę bezpieczeństwa na kolei i systemu GSM-R, który jest częścią europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym. Miał on być wdrożony w Polsce do końca 2023 roku. Sprawa zaczęła się w 2017 roku. - Łącznie dostaliśmy 9 mld złotych i tak się składa, że miesiąc temu NIK opublikowała raport na temat realizacji tego. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli ten system nie został wdrożony - cytuję "nawet w minimalnym stopniu" - mówił gość TOK FM, przypominając, że "zarząd podległego Adamczykowi PKP PLK wypłacił sobie premię za ten niewdrożony system". Premie zostały zwrócone, kiedy sprawa została nagłośniona.

Zdaniem Karnowskiego, gdyby system GSM-R był wdrożony, to nie byłoby przypadków blokowania pociągów przez nieuprawnione użycie sygnały radio stop. Natomiast - jak przekonywał - po tym, jak po wygranych przez PiS wyborach w 2015 roku zwolniono z PKP jego i wiele innych osób, "nie zrealizowano nawet w minimalnym stopniu tego, co miało zapewnić poprawę bezpieczeństwa". - Skutki mamy takie, jakie mamy - dodał.

Głogowski pytał swojego rozmówcę, co można zrobić, żeby na kolei było bezpieczniej. - Wiceprezes PKP PLK na konferencji prasowej mówił - w skrócie, że skoro system radio stop jest nadużywany, to wprowadzimy taki "plaster", system rezerwowy - gorszy od GSM-R. Takie "radio stop plus". I to się wprowadzi jako remedium szybkim na uniemożliwienie unieruchamiania pociągów w taki sposób, w jaki dzieje się to teraz. Czyli zapłacimy teraz 200 mln złotych za wprowadzenie gorszego systemu - podkreślił.

Dopytywany o to, jak można poprawić sytuację, Karnowski znowu przypomniał, kto jest zwierzchnikiem PKP. - To jest rola ministra Adamczyka i prezesów PKP i PKP PLK. Za to biorą premie, często nieuzasadnione i oczekuję jako częsty pasażer kolei, że ten problem będzie rozwiązany. Natomiast nie moją rolą podpowiadać im, tym bardziej że oni po prostu nie słuchają niezależnych ekspertów, nie słuchają porad z zewnątrz. Jak pan pyta, co mamy zrobić, to trzeba zwolnić Adamczyka i ludzi, którzy odpowiadają w jego imieniu i z jego nominacji za polską kolej - ocenił gość TOK FM.

Jakub Karnowski obecnie jest członkiem rad nadzorczych ukraińskich kolei i poczty.