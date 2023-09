Z ustaleń śledczych wynika, że Patryk M. ps. Pcheła był poszukiwany w Polsce celem tymczasowego aresztowania oraz był ścigany w celu odbycia kary ponad siedmiu lat więzienia. Poszukiwany był także przez służby brytyjskie do sprawy zabójstwa.

Według śledczych po zbrodni, do której doszło w Wielkiej Brytanii "Pcheła" przedostał się do Polski, gdzie zmienił swoją tożsamość i wygląd. - Całkiem "nowe" życie zaczął w województwie podkarpackim. Posługując się nowymi danymi osobowymi, zdobył dokumenty potwierdzające tożsamość, na które kupił samochód oraz dom. Wśród miejscowych wzbudzał zaufanie, przedstawiając się jako właściciel firmy budowlanej - poinformowała rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji podinspektor Iwona Jurkiewicz.

Patryk M. "nowe życie" prowadził cztery i pół roku, aż do momentu, kiedy to policjanci z Zarządu w Radomiu CBŚP wpadli na jego trop. - Funkcjonariusze ustalili miejsce jego pobytu oraz sposób funkcjonowania. Okazało się, że mężczyzna przebywał w ciągu dnia w wynajętym mieszkaniu, a wieczorem wracał do domu na wieś, sugerując w ten sposób okolicznym mieszkańcom, że wraca z pracy - podała Jurkiewicz.

Dodała, że z uwagi na charakter sprawy oraz nieprzewidywalne zachowanie mężczyzny jego zatrzymanie odbyło przy wsparciu kontrterrorystów z Krakowa i Rzeszowa. - Podczas akcji policjanci zlikwidowali także plantację konopi, przejmując 176 sztuk, częściowo uschniętych krzewów ziela konopi oraz znaleziono blisko 20 kg marihuany. Okazało się bowiem, że w zakupionym domu przygotowano w piwnicy plantację, inwestując pieniądze w sprzęt do nawadniania i oświetlenia roślin - przekazała Jurkiewicz.

Zdaniem śledczych nielegalna uprawa przygotowana była na około 500 sztuk krzaków ziela konopi i mogła przynieść właścicielowi rocznie około milion złotych dochodu. Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie zarzuty uprawy konopi i posiadania narkotyków, po czym Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował wobec niego areszt. W dalszej kolejności "Pcheła" będzie odpowiadał także za inne przestępstwa.