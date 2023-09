Poważna awaria u dużego dostawcy internetu. Klienci wściekli. "Coś solidnie klękło"

Drodzy Klienci, od piątkowego wieczoru infrastruktura sieciowa Grupy Netia jest celem wyjątkowo silnego, długotrwałego i złożonego ataku typu DDoS, który powoduje okresowe zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu usług dostępowych u części Naszych Klientów - napisała Netia w swoich mediach społecznościowych.

- O sytuacji zostały poinformowane właściwe służby i instytucje. Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Wszystkich Abonentów, których dotknęły utrudnienia bardzo przepraszamy - dodano.

Netia. Poważna awaria. Klienci wściekli

Jednak klientów to tłumaczenie nie przekonuje. Swoją frustrację abonenci Netii wylewają właśnie w mediach społecznościowych. - Ludzie pracują zdalnie… proszę o wystawienie oficjalnego komunikatu do mojego pracodawcy, że z powodu Państwa niedopatrzeń nie jestem w stanie wykonywać obowiązków zawodowych! - napisała jedna z internautek.

- Wyjątkowo długotrwałe to było oszczędzanie na sprzęcie i fachowcach. Teraz coś solidnie klękło bo trytki i taśma klejąca nie są wieczne. Oczywiście cel ataku hakerskiego wygląda lepiej niż lata zaniedbań - dodał inny użytkownik Facebooka.

Poważna awaria internetu od Netii. Czym jest atak DDoS?

Ataki DDoS (czyli denial of service) polegają na wysyłaniu tysięcy jednoczesnych zapytań (prób załadowania strony), co doprowadza do przeciążenia serwerów i najczęściej zablokowaniem witryny dla innych użytkowników.