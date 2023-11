Zobacz wideo Joanna Solska: "Niech PiS nam nie mydli oczu Jogurtem"

Wybierając bohaterów do książki Patrycja Wieczorkiewicz i Aleksandra Herzyk opierały się na autoidentyfikacji rozmówców oraz słownikowej definicji tego słowa, czyli że są to mężczyźni żyjący w tak zwanym mimowolnym celibacie. Incel (od zbitki angielskich wyrazów in voluntary celibacy, mimowolny celibat lub involuntarily celibate) to członek internetowej subkultury ludzi, którzy definiują samych siebie jako osoby niezdolne do znalezienia romantycznego lub seksualnego partnera pomimo chęci. Na internetowych forach incele kipią żalem i nienawiścią, mizoginią czy niską samooceną. Od 2014 roku popełniono co najmniej osiem masowych ataków na ludzi w stylu ataków terrorystycznych, za którymi stali właśnie incele.

Na pytanie Piekutowskiej, kim są incele, Patrycja Wieczorkiewicz wyjaśniała, że "są to osoby, które chciałyby uprawiać seks, ale nie mają z kim. Jednocześnie funkcjonują w internetowej przestrzeni nazywanej incelosferą". - Nie wszyscy, którzy tam trafiają, mają antykobiece poglądy, ale z czasem nimi nasiąkają. W polskiej incelosferze dominuje narracja, że trzeba być nieskalanym, czyli trzeba być prawiczkiem – wyjaśniała.

– Przegryw natomiast to tag na Wykopie – tłumaczyła Aleksandra Herzyk. – W tej społeczności przyjęło się, że przegryw przegrywa na większej liczbie pól życiowych, a nie tylko w sferze seksualnej i romantycznej – dodała Wieczorkiewicz.

Chorobliwa samotność

Aleksandra Herzyk mówiła w Poranku Radia TOK FM, że osoby, które trafiają do incelosfery są bardzo samotne. – Bohaterowie naszej książki bardzo często nie mają w ogóle żadnych znajomych. Mają nie tylko problem z relacjami romantycznymi, ale z jakimikolwiek relacjami. Sami nazwali tę swoją społeczność patologiczną grupą wsparcia, bo gdyby nie ona, to mogłoby się okazać, że poza mamą i ciocią nie mają się do kogo odezwać – tłumaczyła współautorka książki.

Dlaczego kobiety postanowiły zbadać to środowisko i napisać o nim reportaż? – Samotność to jest plaga na całym świecie zwłaszcza w krajach rozwiniętych. A ta plaga samotności dotyczy przede wszystkim mężczyzn. Z badań Krzysztofa Pacewicza wynika, że w Polsce jest ponad dwa razy więcej singli niż singielek w młodszym pokoleniu osób urodzonych po 89. Te dane nas bardzo zaskoczyły - tłumaczyła Wieczorkiewicz. Dziennikarka wskazała, że samotność i izolacja są jednymi z głównych czynników skracania życia mężczyzn, bo w Polsce rocznie mężczyźni popełniają 7 razy więcej samobójstw niż kobiet – argumentowała Wieczorkiewicz.

Wzorzec męskości do zmiany

Autorki książki wyjaśniały, że na rozwój incelosfery negatywnie wpłynął patriarchat. - Dzięki ruchom feministycznym wzorzec kobiecości uległ zmianie, przeszedł transformację, kobiety coraz śmielej wchodzą w te stereotypowo męskie przestrzenie, natomiast wzorzec męskości właściwie od 100 lat zmienił się w bardzo niewielkim stopniu. To jest główna przyczyna kryzysu męskości (…) i często spłycany jest do tego, że faceci nie nadążają za kobietami. A mnie się wydaje, że to jest bardziej kwestia tego, że my jako dorośli niezależnie od płci nie nadążamy za potrzebą zmiany tego wzorca męskości – mówiła Wieczorkiewicz.

Autorka książki tłumaczyła, że "wzorzec męskości jest o wiele bardziej opresyjny niż wzorzec kobiecości". - Mężczyzn ocenia się o wiele bardziej surowo. Podkreśla się porażki, które niezgodne są z wzorcem zaradnego samca Alfa. Zresztą oni po prostu nie czują się dość mężczyznami i sami o sobie często mówią samce Beta czy samce Gamma - tłumaczyła.