"Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć". Psycholożka ostrzega: Dziecko w kryzysie może potraktować to dosłownie

Zobacz wideo

"Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć" - takie zdanie pojawiło się w zatwierdzonym przez episkopat, podręczniku do religii dla trzecioklasistów. Chodzi o publikację "Jezu, czekamy na Ciebie", wydawnictwa katolickiego WAM z Krakowa. Jak wyjaśnia episkopat, słowa te nie są zachętą do samobójstwa. A zarzuty stawiane autorom podręcznika nie są uzasadnione i stanowią nadinterpretację, wynikającą z braku analizy materiału i wiedzy odnośnie nauczania Kościoła.

REKLAMA

"Zarzuty stawiane autorom podręcznika nie są uzasadnione i stanowią nadinterpretację" - stwierdził w piątek ks. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Lakoniczne wyjaśnienie episkopatu nie wyciszyło emocji. Już kilkanaście różnych ugrupowań i organizacji apeluje do wydawnictwa o usunięcie zdania z podręcznika z obawy, że małe dzieci mogą potraktować je zbyt dosłownie.

"Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć" w podręczniku dla trzecioklasistów

Podręcznik, o którym mowa, ma pomóc dzieciom w przygotowaniach do pierwszej komunii, a przewodnikiem uczniów podczas każdej lekcji jest w nim św. Dominik Savio.

"To XIX-wieczny, nastoletni święty z Turynu. I to cytat z jego życiowej misji wywołał takie emocje. 'W wieku zaledwie siedmiu lat, tuż przed przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej, opracował swój program życia: »Będę często przystępował do spowiedzi i tak często, jak mi mój spowiednik pozwoli, również do Komunii Świętej. Pragnę uczynić świętymi każdą niedzielę i uroczystości. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. Raczej umrzeć niż zgrzeszyć«'- opisuje go na swoim portalu zakon salezjanów" - czytamy na stronach "GW".

To właśnie czwarty punkt: "wolę umrzeć niż zgrzeszyć" wywołał oburzenie i falę sprzeciwu. W konsekwencji Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom skierowała do wydawnictwa pismo z apelem o usunięcie zdania z podręcznika.

"Zmagamy się z ogromną falą prób samobójczych podejmowanych już nawet przez dzieci młodsze niż te, do których kierowany jest podręcznik. Wiele z nich postanowiło targnąć się na własne życie w wyniku doświadczanego latami niezrozumienia, osamotnienia, życia w poczuciu niezawinionej winy i pozostawieniu samemu sobie z własnymi problemami, także związanymi ze swoim zdrowiem psychicznym. Zacytowane powyżej zdanie, niezależnie od źródła jego pochodzenia, może bardzo mocno wbić się w psychikę dzieci, zarówno powodując problem z samoakceptacją, pchając w stan ciągłej presji względem siebie, kończąc na budowaniu poczucia winy lub realnej chęci targnięcia się na własne życie. Prezentowanie tak radykalnych haseł dzieciom, które świat wciąż odbierają bardzo dosłownie, budzi rażące wątpliwości wobec przygotowania pedagogicznego autorów podręcznika" - czytamy w oświadczeniu na FB fundacji.

'Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć' - takie zdanie mogą przeczytać uczniowie III klasy szkoły podstawowej w jednym z podręczników do religii. Źródło: Twitter/Krzysztof Horwat Radio TOK FM

"Nasze oświadczenie powstało w wyniku docierającego do osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich koalicji zdjęcia strony podręcznika z feralnym cytatem. Równolegle zaczęło ono pojawiać się szeroko w mediach społecznościowych. Po zweryfikowaniu, czy te słowa faktycznie mogły się w nim znaleźć, wystosowaliśmy pismo" - przekazał "Wyborczej" Jakub Wojtasik, rzecznik Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom

"Dziecko w kryzysie może potraktować te słowa jako kolejne potwierdzenie, że nie warto żyć"

Z tym, że takie zdanie nie powinno się znaleźć w żadnym podręczniku, zgadza się również psycholożka Marta Sak. - Jest dla mnie zrozumiałe, że nieodłączną częścią lekcji religii są cytaty z Pisma Świętego i nauczania beatyfikowanych czy kanonizowanych postaci. Pytanie jednak, czy cytaty takie, jak ten, rzeczywiście muszą znaleźć się w podręczniku dla trzecioklasistów? Nawet jeśli katecheta będzie starał się to wytłumaczyć, to dziewięcioletnie dzieci mogą nie zrozumieć, że tylko święci nie grzeszą i że nie powinny traktować tego zdania dosłownie - wskazała eksperta w rozmowie z tokfm.pl.

- W tym wieku u pewnego odsetka dzieci występuje już depresja, niekiedy z myślami samobójczymi. Dziecko w silnym kryzysie rzeczywiście może potraktować te słowa jako kolejne potwierdzenie, że nie warto żyć - podkreśliła.

Zdaniem Marty Sak przekaz, że lepiej umrzeć, niż zgrzeszyć, może też wyrządzić szkody uczniowi, który nie doświadcza poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego. - To zdanie, które może zasiać w dziecku przekonanie, że jest wartościowe tylko wtedy, gdy jest idealne. To sprzyja rozwojowi perfekcjonizmu, niechęci do siebie, zaniżonej samooceny- zaznaczyła psycholożka.

Wydawnictwo dokona niezbędnych zmian w treści podręcznika

Mimo iż wspomniany episkopat nie widzi potrzeby zmian w podręczniku, to wydawnictwo zapowiedziało, że w kolejnych wydaniach podręcznika, zostaną naniesione zmiany.

"Kościół nigdy nie namawiał do samobójstwa, a wręcz przeciwnie - zawsze propagował życie. W tym też duchu tworzymy nasze podręczniki. Powyższe zdanie ma na celu podkreślenie osobistego doświadczenia miłości do Boga, która dla wierzących powinna być wartością najwyższą" - cytuje oświadczenie wydawnictwa "Wyborcza".

"Skoro jednak wyrażenie to wywołało kontrowersje i zaniepokojenie, uznaję, że jest ono wyrażeniem niefortunnym - zwłaszcza w kontekście 3. klasy, dla której przeznaczony jest podręcznik. W kolejnych wydaniach katechizmu ta jednostka lekcyjna zostanie gruntownie przepracowana" - dodano.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: