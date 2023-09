Polski rząd sprzyja Ukrainie czy Rosji? Ekspert: Jesteśmy w dziwnym aliansie

Zobacz wideo Karolina Lewicka analizuje sondaż wyborczy dla oko.press i TOK FM

Po tym, jak Słowacja dogadała się z Kijowem ws. importu ukraińskiego zboża, Węgry i Polska są ostatnimi krajami, które nie wypracowały kompromisu z władzami Ukrainy. Śledząc wypowiedzi polskich polityków i analizując decyzje, jakie podejmują, można postawić tezę, że jakiś czas temu Polska zaczęła ten konflikt podsycać.

- Jak w soczewce widać, jak wygląda polska dyplomacja. Niestety jest bardzo nieudolna, od wielu lat staczająca się – komentował w TOK FM Łukasz Polinceusz. Ekspert ds. międzynarodowych i bezpieczeństwa z Centrum Stosunków Międzynarodowych nie ma wątpliwości, że to trwająca kampania wyborcza stoi za działaniami rządzących. - Mogliśmy zbudować naprawdę dobre relacje z Ukrainą, mogliśmy bardzo dużo zbudować, to się może nawet ziścić w przyszłości, ale ta blizna pozostanie. Padły słowa, a one niestety mają duże znaczenie w relacjach i pozostaną już na zawsze – ocenił rozmówca Piotra Maślaka.

"Porażka na każdej płaszczyźnie"

Ekspert mówiąc o antyukraińskich tonach, na których gra polski rząd, stwierdził, że "tonący brzytwy się chwyta". - W Unii Europejskiej również nie mamy dobrych relacji, w związku z tym, z naszym zdaniem dzisiaj nikt się nie liczy – uważa Polinceusz. Dodał też, że unikając dialogu z Unią Europejską mamy "porażkę na każdej płaszczyźnie".

Sednem kryzysu w relacjach Warszawy i Kijowa jest ukraińskie zboże. I choć rolnicy alarmowali - i protestowali - miesiącami, to rząd nie reagował. Nie miał pomysłu na rozwiązanie problemu zboża, które zamiast przejeżdżać przez Polskę, zostawało u nas.

Piotr Maślak przypomniał słowa posła Pawła Kowala, który w TOK FM mówił, że "każdy rząd w każdym innym kraju podejmował działania i szukał rozwiązania, żeby nie zagrozić swojemu rynkowi produktów rolnych, a jednocześnie nie zablokować Ukrainy". Polityk stawiał pytania o to, że np. nie została powołana spółka, która zajęłaby się tranzytem zboża, budową silosów na granicy i przy polskich portach.

- Wolimy budować spółkę Centralny Port Komunikacyjny, na którą polski rząd wydaje wiele milionów złotych i nie buduje nic poza własną marką. (…) Można było zrobić dużo więcej. Pamiętajmy, że kryzys wokół zboża nie jest nowy. Niestety ten rząd jest niezdolny do realizacji polskich interesów. Co więcej, mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach bardziej realizuje jakąś niespójną politykę, szczególnie w relacjach z Węgrami. Mam wrażenie, że jesteśmy w dziwnym aliansie skierowanym nie przeciwko Rosji... - mówił Łukasz Polinceusz.

- Ale z Rosją - dopowiedział Piotr Maślak. - Dokładnie tak. Jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o zbudowanie konsensusu, bo te animozje pozostaną w świadomości bardzo wielu Polek i Polaków - ocenił gość TOK FM.

Ekspert zauważył, że zmianie uległo nastawienie Polaków do Ukrainy i Ukraińców. - O ile jeszcze 1,5 roku temu bardzo mocno każdy z nas wspierał Ukrainę, to dziś przestrzeń do wspierania Ukraińców się skurczyła. Bardzo wielu Polaków odwróciło się w patrzeniu na Ukrainę, także przez budowanie negatywnej narracji wobec Ukraińców i Ukrainy. To też jest niestety "dorobek" rządów PiS – podsumował.