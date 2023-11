Zamiast miłości okup i strach. "Szantażyści są jak terroryści"

Zobacz wideo

15 tys. zł zażądała kobieta od mężczyzny, którego poznała na portalu społecznościowym. Gdy umówili się na wideoczacie, ta zaprezentowała się w stroju Ewy i poprosiła mężczyznę o to samo. Wkrótce okazało się, że ta gra ma podwójne dno, kobieta kilka dni później zagroziła, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, to opublikuje nagrania. "Zamienię twoje życie w piekło" – dodała. Mężczyzna przelał na wskazane przez kobietę konto (zarejestrowane na Wybrzeżu Kości Słoniowej) kwotę 3500 zł. Jednak dla kobiety to wciąż było za mało. Domagała się przelewu w kwocie 11 500 zł. Mężczyzna ani myślał płacić, zamiast wykonać przelew, poszedł na ostrołęcki komisariat policji.

Popularny portal randkowy wykorzystały również dwie kolejne szantażystki, które postanowiły złowić tam swoje potencjalne ofiary. Najpierw na policję w Ciechanowie trafił 49-latek, który jak można się domyślać, został zmanipulowany przez kobietę, z którą umówił się na randkę i przesłał jej nagie zdjęcie, a ta później domagała się 30 tys. zł. Kilka dni później podobną sprawę zgłosił 27-latek. Tym razem szantażystka żądała 8 tys. euro. Obaj panowie zamiast kobietom płacić, udali się na policję.

Szantażyści tylko czekają na chwilę słabości

– Trafiają do mnie klienci zdruzgotani, spłukani, po próbach samobójczych. Wyczerpali już swoje możliwości spłaty szantażysty, nabrali chwilówek, zapożyczyli się w zakładzie pracy, u rodziny. Płacą im, proszą o przekazanie kompromitujących materiałów, godzą się na upokarzające rzeczy, byle tylko dogadać się i zdjąć z siebie niebezpieczeństwo kompromitacji. I kiedy nie mają już z czego brać pieniędzy, to wtedy przychodzą, rozkładają ręce, płaczą, mówią, że nie wiedzą, co mają zrobić – mówi Małgorzata Marczulewska z agencji detektywistycznej Averto. – 60 proc. spraw o szantaż, które prowadzimy, dotyczą właśnie szantażu seksualnego. W każdym miesiącu prowadzimy kilka takich spraw – zapewnia detektywka.

Małgorzata Marczulewska zauważa, że choć wydaje nam się, że szczelnie chronimy swoją prywatność i zastrzegamy anonimowość, używamy zaszyfrowanych nicków czy umawiamy się na schadzki do hoteli za miastem, to wcale nie jesteśmy bezpieczni. – Szantażyści tylko czekają na momenty naszych słabości, a najłatwiej jest szantażować historiami z podtekstem seksualnym, bo to sprawy, które najczęściej chcemy ukryć – mówi właścicielka agencji detektywistycznej.

Zwykle sytuacje zaczynają się podobnie, poznajemy kogoś w mediach społecznościowych albo na portalu randkowym, nawiązujemy relację, ulegamy fascynacji lub pożądaniu i tracimy rozsądek. – Klienci, którzy zgłaszają się do nas, nie raz przyznają, że byli nieostrożni, że wysłali swoje nagie zdjęcia obcym osobom czy nawet brali udział w streamingach live. Nie spodziewali się, że po drugiej stronie jest ktoś, kto chce ich wykorzystać – mówi Marczulewska.

Tajemnica, której nie można wyjawić

W jej dotychczasowej karierze zdarzali się różni klienci. Jeden z nich przelewał po 100, 200 a czasem 500 zł. Do innego szantażysta zgłaszał się kilka razy i wymuszał okup po 30 tys. zł. Zgłosił się też do agencji detektywistycznej biznesmen z Poznania, który szantażowany był przez kilka lat przez młodą kobietę. Spotykał się z nią przez dwa tygodnie. – W tym czasie oszustka dokumentowała wspólne sceny intymne, zebrała informacje na temat jego firmy oraz rodziny i szantażowała go przez lata. Klient zdążył już przepisać na nią dwie nieruchomości, wymusiła na nim kwotę 180 tys. zł, ale wciąż chciała więcej – mówi moja rozmówczyni.

Marczulewska wspomina: – Na kanapie w mojej agencji usiadł wrak człowieka. Gdy opowiedział mi o kulisach sprawy, zabraliśmy się do pracy. Trzeba było ustalić liczbę nieruchomości tej pani. Czy majątek, który posiada, kupiła czy pozyskała go na drodze szantażu. Sprawdziliśmy, jaka jest jej sytuacja prywatna. Okazało się, że spotyka się już z kimś innym. Gdy zebraliśmy obszerny materiał dowodowy, spotkaliśmy się z nią i przedstawiliśmy tzw. propozycję nie do odrzucenia. Kobieta była wielce zdumiona, że tak wiele wiemy o jej życiu. Gdy przedstawiliśmy jej szczegóły, co jej grozi, odpuściła. Skutecznie uwolniliśmy naszego klienta od szantażu – opowiada.

– Jeśli szantażysta wyczuje, że jesteśmy skłonni płacić, to wyciągnie od nas wszystkie pieniądze, skłoni do sprzedaży majątku, a nawet do wzięcia kredytów. Dlatego szantażu nie można ignorować, bo mówimy o wielkich ludzkich tragediach, które są efektem nieuwagi, nierozsądku i poczucia, że jest tajemnica, której nie można wyjawić – zauważa moja rozmówczyni.

Marczulewska opowiada, że po pomoc do jej agencji zwrócił się przykładny mąż i ojciec, który w weekend, gdy tylko żona wyjeżdżała za miasto, brał udział w kilkunastoosobowych orgiach seksualnych zakrapianych alkoholem. Szantażysta groził, że przekaże zdjęcia z tych spotkań rodzinie mężczyzny.

Wielu kochanków lub kochanek chce wykorzystać zdradę małżeńską i szantażuje ujawnieniem romansu i przesłaniem najbliższym skandalicznych zdjęć. Z doświadczenia detektywki wynika, że nie zawsze motywem szantażysty jest kwestia finansowa. – Proszę mi wierzyć, zemsta bywa silniejszym bodźcem niż chęć zarobku. Takie sytuacje są najtrudniejsze – mówi Małgorzata Marczulewska.

Nudeski zostawmy dla siebie

Prezeska firmy Averto ostrzega, że szantażyści czyhają nie tylko na wysoko wyspecjalizowanych erotycznych portalach, ale również na zwykłych portalach randkowych. – Zanim się spotkamy z osobą poznaną w internecie, dobrze wybierzmy miejsce. Zadbajmy o to, żeby to było miejsce ustalone przez nas albo wybrane spontanicznie, a nie wcześniej przygotowane przez daną osobę, bo tam mogły zostać wcześniej zamontowane kamery tylko po to, żeby potem nas szantażować – wyjaśnia.

– Nie wysyłajmy nudesków! – apeluje detektywka, kierując te słowa szczególnie do młodych dziewcząt. Sprawa, która szczególnie ją poruszyła? To samobójstwo licealistki, po tym, gdy jej intymne zdjęcie trafiło do mediów społecznościowych. – Zajmowaliśmy się tą sprawą. Rodzina licealistki poprosiła nas o ustalenie, kto rozpowszechniał zdjęcia ich córki. Teoretycznie sytuacja jest prosta, nastolatka wysłała zdjęcie ówczesnemu chłopakowi, a gdy ten stał się jej byłym chłopakiem, postanowił podzielić się zdjęciami z innymi – wspomina Marczulewska.

Szantażysta szantażyście nierówny

Jak ta drobna brunetka radzi sobie z przestępcami? – Nigdy nie grożę. Tylko przedstawiam takiej osobie, co jej grozi prawnie i, mówiąc w wielkim skrócie, grzecznie proszę o zaprzestanie kolejnych czynów. Najczęściej Marczulewska do szantażystów wysyła SMS-a. – Piszę do nich, że daję im jedną jedyną i niepowtarzalną okazję do tego, żeby zakończyli tę sprawę bez wyroku. Oczekuję, że to była już ostatnia wiadomość do mojego klienta, bo jeżeli nie, to sprawę zgłaszam do prokuratury. Zwykle to pomaga, jeśli mam do czynienia z mniejszą ligą szantażysty. W przypadku grupy trzeba wyciągnąć silniejsze działa – opowiada.

Bo szantażysta szantażyście nierówny. Okupu nie zawsze może żądać randkowicz z portalu internetowego. Może kryć się za nim pracownik portalu, który żyje z wyłudzania pieniędzy od żonatych i niewiernych mężów czy wyższa liga szantażysty, za którym stoi cała grupa przestępcza.

– W zależności od informacji, które posiadamy, działamy. Czasami znamy tylko adres e-mail, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu na kartę. W tych poważniejszych sprawach musimy mocno przygotować się do zajęć. Sprawdzić, co to jest za osoba, z jakiej jest ewentualnie grupy, dowiedzieć się o tej osobie jak najwięcej rzeczy, a potem do niej dotrzeć. Już samo dotarcie do szantażysty, czyli poznanie jego prawdziwego ja, sprawia, że ta osoba zaczyna się bać. Bo jak ją namierzymy i ujawnimy jej prawdziwe dane, to ta osoba zaczyna się bać konsekwencji i wtedy najczęściej szantaż zostaje zaprzestany – tłumaczy moja rozmówczyni.

Marczulewska dodaje, że w przypadku poważniejszych spraw współpracuje z policją. – Zbieramy informacje i polecamy, żeby klient poszedł z tymi informacjami na komisariat policji, a potem to mundurowi przejmują działania. My jako detektywi nie mamy dostępu do danych z telefonu, do bilingów czy też do lokalizacji telefonu, a policja już tak. I w takich sprawach, jeżeli jest naprawdę duże ryzyko zagrożenia zdrowia bądź życia danej osoby, a potrzebne nam są takie informacje, musimy wtedy współgrać z policją, żeby osiągnąć w takiej sprawie sukces – zdradza detektywka.

Właścicielka agencji detektywistycznej podpowiada, żeby zachować spokój. – Wiele sytuacji to blef. Często ktoś jest szantażowany "kompromitującymi nagraniami", których tak naprawdę nie ma. Szantażyści potrafią jednak być bardzo perfidni. Nasi klienci mówili o głuchych telefonach do domu, donosach do pracy czy natarczywych wiadomościach na Facebooku – dodaje.

Nowe i niezdefiniowane wprost zjawisko

Szantaż na tle seksualnym (sextortion) to zjawisko, które polega na pozyskaniu przez sprawcę materiałów o charakterze seksualnym lub pozyskaniu takich materiałów przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, a następnie wymuszenie od ofiary pieniędzy w zamian za nieudostępnienie materiałów w internecie. Czasami sprawca może żądać kolejnych filmów, zdjęć lub innego wynagrodzenia. – To zjawisko nowe i niezdefiniowane wprost w Kodeksie karnym czy w żadnej innej polskiej ustawie – mówi aplikantka adwokacka oraz doktorantka w katedrze prawa karnego Nikola Tkacz.

Rozważając możliwość pociągniecia takiego "szantażysty" do odpowiedzialności karnej, należy w pierwszej kolejności wskazać na przestępstwo polegające na zmuszaniu do określonego zachowania, stypizowane w art. 191 § 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym: kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. W tym przypadku groźbę bezprawną będzie stanowić grożenie popełnieniem przestępstwa na szkodę innej osoby. Opublikowanie cudzych nagich zdjęć lub zdjęć w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody stanowi bowiem przestępstwo, określone w art. 191a § 1 k.k. i podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Podobnie rzecz ma się z uzyskaniem takich zdjęć przy użyciu w tym celu groźby bezprawnej lub przemocy.

Omawiane przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego – istotne jest zatem, by w omawianej sytuacji jak najszybciej zgłosić się na policję i złożyć wniosek o ściganie.

– Jeżeli zaś dojdzie do publikacji takich zdjęć, sprawca może swoim zachowaniem naruszyć również dobra osobiste pokrzywdzonej osoby. Katalog dóbr osobistych, sformułowany w art. 23 kodeksu cywilnego jest otwarty, ale choćby przykładowo wskazuje wizerunek, który takim zachowaniem może zostać naruszony. Również na gruncie prawa cywilnego ofiara może zatem dochodzić swoich praw, w szczególności żądać zaniechania takiego działania, przeproszenia, a niekiedy odszkodowania lub zadośćuczynienia – wyjaśnia aplikantka.

Nikola Tkacz przestrzega, żeby do nikogo nie wysyłać intymnych zdjęć, a jeśli zawiedliśmy się na bliskiej osobie lub padliśmy ofiarą hakera lub podstępu, radzi, żeby szybko reagować. Jeśli tylko pojawią się pierwsze sygnały tego rodzaju przemocy, to niezwłocznie zgłośmy sprawę na policję lub prokuraturę lub skontaktujmy się z adwokatem, który pokieruje dalszymi działaniami.

