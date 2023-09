Polskie siatkarki pojadą na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Awans na IO po 15 latach

Zobacz wideo

Polskie siatkarki po zwycięstwie w Łodzi nad Włochami 3:1 (15:25, 26:24, 25:23, 25:21) w ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnym zapewniły sobie udział w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Wcześniej awans wywalczyły Amerykanki.

REKLAMA

Siatkarki Stanów Zjednoczonych dość pewnie pokonały Niemcy 3:1 i mogły już spokojnie śledzić rywalizację biało-czerwonych z Włoszkami. Polki również zwyciężyły 3:1 i było ich szóste zwycięstwo w rozgrywanym w łódzkiej Atlas Arenie turnieju. Wcześniej pokonały Słowenię 3:0, Koreę Płd. 3:1, Kolumbię 3:0, Niemcy 3:2 i USA 3:1. Jedyną porażkę poniosły z Tajlandią 2:3.

W Tokio także ostatnie spotkanie decydowało o tym, kto otrzyma bilet do Paryża. Brazylijki wygrały z Japonkami 3:2 i ostatecznie zajęły drugą lokatę w grupie A. Na pierwszym miejscu udział w turnieju zakończyły Turczynki z kompletem zwycięstw.

W chińskim Ningbo niespodziewanie triumfowała Dominikana, która pokonała Holandię 3:2. Drugą lokatę zajęły Serbki, wicemistrzynie Europy przegrały ostatni mecz z Chinami 1:3, ale już w sobotę zagwarantowały sobie prawo udziału w turnieju olimpijskim.

Polki po raz ostatni na igrzyskach olimpijskich wystąpiły w 2008 roku w Pekinie. Wówczas zajęły miejsca 9-12.

Wyniki niedzielnych meczów turniejów kwalifikacyjnych:

grupa A (Ningbo, Chiny)

Meksyk - Ukraina 1:3 (12:25, 22:25, 25:22, 19:25)

Kanada - Czechy 3:0 (25:20, 25:19, 25:21)

Dominikana - Holandia 3:2 (25:20, 20:25, 25:19, 23:25, 15:12)

Chiny - Serbia 3:1 (23:25, 25:22, 25:14, 25:22)

grupa B (Tokio)

Bułgaria - Portoryko 1:3 (14:25, 25:20, 18:25, 12:25)

Argentyna - Peru 3:2 (20:25, 25:12, 10:25, 25:18, 15:10)

Turcja - Belgia 3:0 (25:14, 25:20, 25:21)

Japonia - Brazylia 2:3 (21:25, 25:22, 25:27, 25:15, 10:15)

grupa C (Łódź)

Korea Płd. - Słowenia 0:3 (13:25, 20:25, 23:25)

Tajlandia - Kolumbia 3:1 (25:19, 20:25, 25:23, 28:26)

USA - Niemcy 3:1 (24:26, 25:21, 25:9, 25:16)

Polska – Włochy 3:1 (15:25, 26:24, 25:23, 25:21)

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>