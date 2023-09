Polska zorganizuje mistrzostwa świata w siatkówce w 2027 roku. "Znakomita wiadomość dla fanów sportu"

Zobacz wideo Karolina Lewicka: "Trwa propagandowa okupacja naszego kraju"

"Mogę uroczyście zapowiedzieć, że Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2027 roku odbędą się w Polsce" - poinformował szef rządu w Zakopanem podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki.

Premier podkreślił, że tę decyzję "zawdzięczamy przede wszystkim polskim siatkarzom, polskim siatkarkom, tym, którzy powodują, że my, Polacy kochamy coraz bardziej siatkówkę". Przypomnijmy, że Polacy zostali mistrzami Europy w siatkówce. Nasza reprezentacja pokonała Włochów w trzech setach.

Morawiecki zaznaczył, że "to znakomita wiadomość dla wszystkich fanów sportu". "Ale w szczególności fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek, naszych kibiców spowodowała, że znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, która ma rangę najwyższą, rangę światową" - zauważył.

Jak mówił, "znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji imprezy, która ma rangę najwyższą, rangę światową". Według szefa rządu "było to możliwe, bo Polska udowodniła, że potrafimy organizować imprezy na poziomie światowym".

Premier podziękował wszystkim siatkarzom i siatkarkom, bo - jak zaznaczył - "to ich ogromna zasługa, że siatkówka jest dzisiaj naszym narodowym sportem, a dom światowej siatkówki jest właśnie w Polsce".

Kapitan reprezentacji siatkarzy Bartosz Kurek podkreślał, że "Mistrzostwa Świata to będzie coś pięknego dla kibiców, dla naszego kraju". Jak wskazywał, będzie to okazja, żeby zareklamować nasz kraj na arenie międzynarodowej.

"W takim kraju żyję, w takich czasach, że mój sport jest bardzo popularny. Przede wszystkim mamy wsparcie od najważniejszych ludzi w naszym państwie i dziękujemy za to serdecznie" - mówił Kurek.

