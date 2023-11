Te dwie grupy są najbardziej narażone na niedożywienie. "Dla systemu są niewidzialni"

Zobacz wideo

W 2022 roku z pomocy Banku Żywności korzystało 1 mln 400 tysięcy osób, a w skrajnym ubóstwie żyje 1 mln 800 tys. Polek i Polaków, w tym 396 tys. dzieci i 287 tys. seniorów - wynika z raportu współtworzonego przez Federację Polskich Banków Żywności.

REKLAMA

Ponadto - jak mówią badania - sześć na dziesięć ankietowanych osób z grona beneficjentów Banków Żywności stwierdziło, że przynajmniej raz w ciągu roku zdarzyło im się, iż musiały pożyczyć pieniądze, żeby sfinansować zakup żywności. Tylko co czwarta osoba zadeklarowała, że może sobie codziennie pozwolić na zjedzenie ciepłego posiłku do syta.

Jak podkreśliła na antenie TOK FM dr Marta Czapnik-Jurak z FPBŻ, skala skrajnego ubóstwa w Polsce w ciągu ostatniego roku niestety wzrosła. - Widzimy to przez pryzmat rosnącego zapotrzebowania na żywność. 38 proc. naszych organizacji partnerskich wskazało, że drastycznie wzrosła u nich liczba beneficjentów i przez to też zapotrzebowanie na żywność - zwróciła uwagę gościni "Pierwszego Śniadania w TOK-u", powołując się na statystyki.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Biedni pracujący

W raporcie FPBŻ uwzględnieni zostali seniorzy, dzieci i młodzież oraz osoby z niepełnosprawnościami, ale także nowe, nieoczywiste grupy. - To m.in. tak zwani working poor (biedni pracujący - tłum. red.). Mają pracę, ale na umowach cywilnoprawnych albo za najniższą krajową. Ze względu na drastyczny wzrost kosztów żywności i wynajmu mieszkania, przestają być samowystarczalne. Te osoby, dotąd nieidentyfikowane jako te, które mogłyby korzystać ze wsparcia, stanowią coraz większą grupę. Dla systemu pomocy żywnościowej są niewidzialne. Coraz więcej z nich zgłasza się do banków żywności czy do organizacji partnerskich, ale nie zawsze mogą uzyskać pomoc, ponieważ nie spełniają kryteriów dochodowych - wyjaśniła dr Marta Czapnik-Jurak.

Druga "niewidzialna" grupą - wskazała ekspertka - to samotni rodzice. - Dotąd powszechnie sądzono, że niedożywieniem są zagrożone przede wszystkim rodziny wielodzietne. Natomiast z badań wynika, że w najtrudniejszej sytuacji są dzisiaj samodzielni rodzice i opiekunowie z dziećmi - mówiła gościni Piotra Maślaka.

"Waloryzacja nie nadąża za tym, co widzimy na paragonach"

Raport FPBŻ dotyczący skali ubóstwa i niedożywienia w Polsce, kończy rozdział z rekomendacjami, skierowanymi zarówno do władz na szczeblu rządowym, jak i lokalnym. - Podnosimy kwestie kryteriów dochodowych, uprawniających do uzyskania pomocy żywnościowej i konieczność ich waloryzacji. Widzimy oczywiście systematyczną waloryzację, natomiast ona nie nadąża za tym, co widzimy na naszych paragonach. Identyfikujemy również szereg kwestii do poprawy jeżeli chodzi o procedury wydawania żywności, które zwiększyłyby komfort korzystania z pomocy. Jedną z barier, którą zidentyfikowaliśmy jest wstyd - wiele osób, które mogłoby korzystać ze świadczeń, tego nie robi, bo czują stygmatyzację, zwłaszcza w małych społecznościach - wymieniała dr Marta Czapnik-Jurak w rozmowie w TOK FM.