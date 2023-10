Na stadionie w Holandii doszło do przepychanek, naruszono nietykalność cielesną kilku członków polskiej ekipy. W wyniku bójki miał zostać poszkodowany także holenderski ochroniarz, doznając wstrząśnienia mózgu i złamania ręki. Jak relacjonował serwis Legia.Net, dostało się nawet trenerowi Legii Koście Runjaiciowi oraz prezesowi i właścicielowi klubu Dariuszowi Mioduskiemu.

Według "Przeglądu Sportowego" przyczyną całej awantury było "zamknięcie" stadionu po meczu, by można było wyprowadzić z niego kibiców Legii. A to z kolei sprawiło, że nie wszyscy piłkarze zdążyli wsiąść do autokaru, gdy siedziała w nim już zawodników Legii.

Zamknięcie, a właściwie czasowe zablokowanie drzwi stadionu, było działaniem prewencyjnym, ponieważ część polskich kibiców zachowywała się agresywnie wobec policji i ochrony. Jak podnoszą media w Holandii, do starć miało dojść jeszcze przed meczem, gdy ochrona chciała zarekwirować flagi wnoszone przez kibiców na stadion. Ale nie tylko flagi. "Niektórym kibicom udało się zabrać policji gaz pieprzowy i pałki. Jeden policjant stracił przytomność" - informował serwis NH Nieuws.

Tak okoliczności zdarzenia opisał "Fakt", którego dziennikarz był na miejscu. "Stewardzi postanowili zabarykadować drzwi przed członkami sztabu, którzy chcieli wrócić do szatni po pozostawiony tam sprzęt. W końcu wejście zostało otwarte, doszło do szarpaniny, w której agresywną stroną byli ochroniarze. Jeden z nich rzucił się na Radovana Pankova, który po momencie zwarcia odepchnął stewarda, a ten upadł na podłogę i uderzył głową w ścianę. Później w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, jakoby ochroniarz doznał wstrząśnienia mózgu i złamania ręki w łokciu. Jak na tak poważne obrażenia, bardzo szybko jednak wstał i znów próbował rzucić się Serbowi do gardła".

Holenderskie media twierdzą jednak, że stan ochroniarza był na tyle ciężki, że ten wylądował w szpitalu. I to było powodem, dla którego autokar zawodników Legii otoczyła policja, która domagała się wyjścia Pankova oraz Josue. Wtedy obydwaj piłkarze zostali zatrzymani.

Pankov i Jouse wrócą do kraju

Pankov i Jouse zostali na noc w areszcie, a reszta zawodników powróciła w piątek rano do Polski bez nich. Jak się dowiedzieliśmy z wpisu Roberta Błońskiego, sportowcy wrócą do kraju, ale kilka godzin później. "Josue i Pankov wracają dziś do Polski, mecz z Rakowem zgodnie z planem" - poinformował dziennikarz "Przeglądu Sportowego" na platformie X.

