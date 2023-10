Nadciąga załamanie pogody. Wydano ostrzeżenia i alerty

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 75 km/h do 95 km/h, w drugiej części nocy z piątku na sobotę przejściowy wzrost porywów do 110 km/h, z zachodu i północnego zachodu" - brzmi treść ostrzeżenia dla nadmorskich powiatów woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Od piątkowego wieczora do sobotniego popołudnia będą obowiązywać pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla tych powiatów. Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia.

W sobotę rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem będą obowiązywać w większości województw północnych, centralnych i wschodnich: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubelskim, części świętokrzyskiego, częstochowskiego i wielkopolskiego.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich" - brzmi treść typowego ostrzeżenia.

Na wschodzie kraju ostrzeżenia będą obowiązywać aż godz. 17 w sobotę. IMGW zastrzega jednak, że sytuacja jest dynamiczna, więc treść i czas trwania ostrzeżeń mogą być zmienione.

W weekend niże ściągną do Polski wiatr

- Październik w pierwszych dniach miesiąca rozpieścił nas rekordowo letnimi temperaturami, stąd wrażenie, że pogoda się popsuła - tłumaczy rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Podkreśla, że temperatury są o stopień lub nawet dwa wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku. -Gdyby nie deszcz i wiatr, bardziej byśmy to odczuwali - zapewnia.

Niestety, w weekend kolejne niże ściągną do Polski chłodne powietrze polarne morskie, które pogłębi dyskomfort. Na ogół będzie deszczowo, szczególnie w północnej połowie kraju, oraz wietrznie. - W nocy z piątku na sobotę i w sobotę wiatr może być, zwłaszcza nad morzem, groźny - ostrzega IMGW. A to dlatego, że w nocy niż nad Bałtykiem gwałtownie się pogłębi. Wiatr będzie wiał z prędkością do 95 km/h.

- Niemal w całym kraju będzie padał deszcz, na północy sumy mogą sięgać 10 mm. Na Wybrzeżu możliwe są burze - tłumaczy rzecznik. Mimo to - w jego opinii - będzie stosunkowo ciepło: od 10 stopni na północnym wschodzie do 15 na zachodzie i nad morzem.

- Zimniej zrobi się dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek - przestrzega Walijewski. Wtedy, według prognoz, w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do około - 1 stopnia, a przygruntowe przymrozki będą możliwe w centrum i na wschodzie Polski.

- Dobra wiadomość jest taka, że w połowie przyszłego tygodnia spodziewamy się kolejnego ocieplenia. Choć temperatur dochodzących do 30 stopni już raczej nie będzie - podsumowuje Walijewski.