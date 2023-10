Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powinien jeszcze we wtorek podać się do dymisji - stwierdza kategorycznie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. To komentarz do dzisiejszych doniesień na temat rezygnacji w polskiej armii.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl