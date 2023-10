Zobacz wideo

Generałowie pełniący najważniejsze funkcje w Wojsku Polskim Szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny generał Tomasz Piotrowski podali się do dymisji. Komentując tę kwestię, poseł Nowej Lewicy Maciej Gdula stwierdził, że "to protest przeciwko upolitycznianiu armii". - Żołnierze i funkcjonariusze chcą służyć Rzeczypospolitej, swojemu krajowi,a coraz częściej wymaga się, by byli żołnierzami i funkcjonariuszami Prawa i Sprawiedliwości - wskazał Gdula.

Poseł przypominał też sprawę sprzed kilku miesięcy, gdy szef MON Mariusz Błaszczak, by ratować własny wizerunek, w sposób "niewybaczalny" obciążył armię odpowiedzialnością za sprawę rosyjskiej rakiety. - To jest opóźniony efekt tamtej sytuacji. Minister obrony narodowej musi stać murem za swoimi żołnierzami. Natomiast tutaj z jednej strony wciąga się żołnierzy do polityki, a gdy to jest wygodne, obciąża się ich polityczną odpowiedzialnością. To jest niedopuszczalne! - grzmiał Gdula.

Polityk Nowej Lewicy ironizowal, że PiS tylko "krzyczy, że stoi murem za polskim mundurem". - Widać, co sądzą o tym ludzie w mundurach - mówił gość TOK FM. Kandydat Lewicy stwierdził, że zarówno wojsko, jak i policja (co wie na podstawie licznych rozmów ze zwykłymi policjantami) nie są zadowoleni z tego jak są zarządzane resorty siłowe. - Znam generała Piotrowskiego z prac w Komisji Służb Specjalnych. Uważam go za dobrego żołnierza, koncentrującego się na profesjonalnym aspekcie prowadzenia działań wojennych, funkcjonowania wojska. Myślę, że to jest wołanie o to, by odpolitycznić wojsko - podsumowywał Maciej Gdula