Tuż po medialnych doniesieniach, że szef Sztabu Generalnego oraz dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych podali się do dymisji, lider Koalicji Obywatelskiej ma kolejne wstrząsające informacje. - Przed chwilą otrzymałem informacje o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów dowództwa generalnego. To wszystko dzieje się w sytuacji, gdy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, a na Bliskim Wschodzie narasta konflikt, który może zmienić się w konflikt globalny - napisał na portalu X lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

Jacek Siewiera, szef BBN nie potwierdza tych doniesień. Jak powiedział, "nie ma takich informacji". Jednocześnie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że prezydent przyjmuje dymisje i jeszcze 10 października poznamy najnowsze dowództwo.

Czesław Mroczek, zastępca sejmowej komisji Obrony Narodowej, poproszony o komentarz do doniesień "Rzeczpospolitej" na temat dymisji w polskiej armii, powiedział, że "mamy do czynienia z największym kryzysem w polskiej armii od lat 80., dlatego że mamy tutaj dymisję najważniejszych dowódców - osób, które są bezpośrednio powoływane przez prezydenta przy współpracy z ministrem obrony narodowej. Jeżeli składają dymisję, to oznacza, że nie mieli możliwości dalszej współpracy z ministrem i prezydentem".

