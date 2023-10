Pandora Gate. Stuu może zostać aresztowany. Sąd wydał zgodę

Zobacz wideo

Pandora Gate to największa afera w historii polskiego internetu. Niemal każdego dnia wychodzą na jaw kolejne szczegóły pedofilii wśród YouTube'owych idoli nastolatków oraz wieloletnich działań ukrywających ten proceder przez inne gwiazdy internetu. Całą sprawę wreszcie skutecznie ujawnił i nagłośnił Sylwester Wardęga. Od kilku dni sprawą zajmują się również organy ścigania.

REKLAMA

Wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha powiedział PAP, że są już oficjalne zarzuty przeciwko jednemu z YouTuberów w tzw. Pandora Gate. - Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpiła do Sądu Okręgowego Warszawie z wnioskiem o areszt tymczasowy wobec influencera - ogłosił

Po tej wypowiedzi podczas konferencji prasowej wiceminister poinformował o trwającym właśnie posiedzeniu sądu "w sprawie tymczasowego aresztu wobec osoby posługującej się pseudonimem "Stuu".

O aferze nazywanej Pandora Gate zrobiło się głośno w ubiegłym tygodniu po emisji filmu Sylwestra Wardęgi o możliwych kontaktach pedofilskich m.in. niektórych znanych polskich celebrytów ze środowiska internetowego.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć >>

W środę Cieplucha informował o przesłuchiwaniu świadków w tej sprawie. "Przekazują informacje o ogromnej skali przerażającego procederu seksualnego wykorzystywania nieletnich w środowisku YouTuberów." Stwierdził wtedy, że pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców jest jedynie kwestią czasu. Dodał, że w Warszawie i Szczecinie przeszukano mieszkania, gdzie znaleziono kilkadziesiąt urządzeń z danymi elektronicznymi, m.in. z treściami komunikatorów społecznych oraz komputery, laptopy, telefony, twarde dyski i nośniki zewnętrzne.

Dzień później w mediach pojawiły się informacje o tym, że Stuu, jeden z YouTuberów związanych z Pandora Gate został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Nie chodziło jednak o zatrzymanie przez policję a obywatelskie zatrzymanie przez Polaka, który go rozpoznał w sklepie w Luton. Później prawnik reprezentujący Youtubera oświadczył, że jego klient jest na wolności, a ta próba zatrzymania była nieuzasadnionym atakiem i pobiciem, które zostało zgłoszone brytyjskiej policji.