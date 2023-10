Zobacz wideo

W Tatrach huraganowy wiatr wieje coraz bardziej, a strażacy w Zakopanem odnotowują coraz więcej interwencji. Stacja IMGW na Kasprowym Wierchu odnotowała porywy wiatru o prędkości 140 km/h.

Zakopiańska straż pożarna odnotowuje kolejne interwencje związane z silnym wiatrem. Głównym zagrożeniem są wywracane pod naporem wiatru drzewa. Takie zdarzenia odnotowano m.in. w centrum Zakopanego. Po godz. 18 drzewo przewróciło się na szyny kolejki terenowej na Gubałówkę.

Na południu Małopolski obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru. Wiać ma do soboty rano.