"Ból i strata przeszywają nasze serca". Tragedia w rodzinie posła Marka Sowy i ks. Kazimierza Sowy

Szczegóły wypadku, w którym zginęła matka posła Marka Sowy i księdza Kazimierza Sowy opisuje krakowska "Wyborcza". - Do wypadku doszło we wtorek (24 października) po godzinie 8 rano. 84-latka jechała na rowerze ulicą Nadwiślańską w Bobrku. Tą samą drogą poruszał się kierowca skody. Podczas manewru wyprzedzania samochód potrącił kobietę. Rowerzystka trafiła do szpitala w Oświęcimiu. Niestety, kobiety nie udało się uratować - zmarła w nocy z wtorku na środę - czytamy w "Wyborczej".

REKLAMA

Marek Sowa, poseł KO z Krakowa, opublikował w mediach społecznościowych wzruszające pożegnanie mamy Heleny. - Wczoraj przed północą zmarła nasza Mama, śp. Helena Sowa. Mama nie przeżyła wypadku, śmiertelnego jak się okazało w skutkach i niezawinionego potrącenia przez samochód, choć lekarze ze szpitala w Oświęcimiu do końca ratowali jej życie. Mama niedawno obchodziła swoje 84 urodziny. Towarzyszyliśmy jej naszą modlitwą i obecnością w ostatnich godzinach życia, ale trudno pogodzić się ze stratą kogoś tak kochanego i niezastąpionego jak Mama. Ból i strata przeszywają nasze serca. Kochana Mamo dziękujemy ci za wszystko. Odpoczywaj w pokoju! Ps. W imieniu swoim i braci dziękujemy za wyrazy otuchy i wsparcia - napisał polityk.