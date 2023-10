Ostatni skok na kasę? Do rozdania ponad 100 mln złotych. ''Zgniłe jajo''

Zobacz wideo

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to powołana przez PiS w 2017 roku agencja, która ma wspierać organizacje pozarządowe. Dysponuje dużym budżetem, z którego do tej pory w dużej mierze wspierano organizacje związane z ludźmi władzy. Pieniądze z Narodowego Instytutu Wolności trafiły wcześniej m.in. do Roberta Bąkiewicza i jego organizacji, do Fundacji "Polska Wielki Projekt" czy do Instytutu Poznańskiego, czyli think tanku związanego z Prawem i Sprawiedliwością.

NoweFIO to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego przyznawane są dotacje z Narodowego Instytutu Wolności. W edycji na 2024 rok granty zaplanowano w czterech priorytetach/kategoriach. Zwraca uwagę, że aż w trzech nabór wniosków został ogłoszony dzień po wyborach, czyli 16 października.

- To jest konkurs na trzy lata do przodu, na rok 2024, z możliwością działania w roku 2025 i 2026. Wydaje mi się, że to jest zostawienie zgniłego jajka dla nowych osób, które po zmianie władzy będą kierować Narodowym Instytutem Wolności - mówi Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, która od lat dba o jawność w życiu publicznym.

- Wiemy doskonale wszyscy, do jakich organizacji do tej pory często trafiały pieniądze z Narodowego Instytutu Wolności. I osoby, które teraz przyjdą tym zarządzać, będą miały problem, czy odkręcać konkurs lub go anulować, czy ciągnąć to dalej. Więc wydaje mi się, że jest to w tym celu zrobione, by ten konkurs rozstrzygnąć jak najwcześniej, aby te pieniądze trafiły do tych organizacji, które są zgodne z polityką obecnego rządu - dodaje mój rozmówca.

109 mln do rozdania

O pieniądze z NoweFIO, a do rozdania jest 109 milionów zł, mogą się starać organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, ale też stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne. Nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

W priorytetach/kategoriach, w których nabór wniosków ruszył dzień po wyborach, można się starać o pieniądze na szeroko rozumiane kształtowanie obywatelskości. Jak czytamy w regulaminie, "wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich". Stawia się również na tworzenie forum do debaty publicznej, na wspieranie dialogu obywatelskiego czy na "poprawę zarządzania w organizacjach obywatelskich". Dla przykładu: w ramach Priorytetu 2, zatytułowanego "Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego", dofinansowane będą projekty np.: dotyczące działań na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnych; adresowane do rodzin, dzieci i młodzieży, osób starszych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy projekty o charakterze edukacyjnym, w tym dotyczące postaw patriotycznych.

"W konkursie NOWEFIO 2024 w Priorytecie 2 przewiduje się możliwość dofinansowania projektów trwających i realizowanych w terminie od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r." - piszą organizatorzy. Można ubiegać się o dotację do 300-400 tysięcy zł (z podziałem na poszczególne lata). Wnioski w konkursie NoweFIO (priorytety 2-4) przyjmowane są do 27 listopada, a ogłoszenie wyników ma nastąpić do końca lutego 2024.

- Obawy wielu organizacji są takie, że PiS będzie chciał te konkursy rozstrzygnąć na swoją korzyść, by pieniądze dostały organizacje związane z dotychczasową władzą. Nie wierzę w inne, "dobre" intencje rządzących. Chodzi im o to, by mieć środki na działalność w kolejnych latach, gdy PiS będzie w opozycji - mówi nam pan Piotr z jednej z organizacji, który woli pozostać anonimowy. - Stąd takie, a nie inne terminy, stąd ogłoszenie naboru dzień po wyborach, stąd zapis o "postawach patriotycznych", na które w tym konkursie między innymi postawiono - dodaje nasz rozmówca.

Z apelem, by wstrzymano się z dzieleniem pieniędzy m.in. w ramach NoweFIO do czasu powołania nowej Rady Ministrów, zwrócił się do dyrektora Narodowego Instytutu Wolności radny miasta Kielce, Michał Braun z Instytutu Obywatelskiego. "Mimo wyników wyborów Narodowy Instytut Wolności w poniedziałek po głosowaniu, a więc 16 października 2023 roku, ogłosił konkurs grantowy NOWEFIO na realizację zadań przez następne trzy lata. Nastąpiło to wcześniej niż w poprzednich latach" - napisał Braun w swoim liście otwartym.

"Jest oczywiste, że daty te nie są przypadkowe. Dotychczasowe konkursy były powszechnie krytykowane. Polityczne gremia decyzyjne, fasadowe konsultacje i brak transparentności procedur umożliwiały transfer funduszy do wielu organizacji bezpośrednio związanych z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Znanych jest wiele przykładów beneficjentów: organizacji zakładanych przez aktywnych polityków PiS i członków ich rodzin, nie raz organizacji bez żadnego doświadczenia. Tryb postępowania przyjęty przy konkursach ogłoszonych obecnie pokazuje jasno, że możemy obawiać się podobnych decyzji"- wskazał Michał Braun.

Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk właśnie odpowiedział. "Jaką rolę w procedurze dofinansowania organizacji miałaby odegrać nowa Rada Ministrów, jak dobrze czytam pana apel, stworzona przez koalicję KO-3D-L? Jedynym elementem łączącym rząd z listą organizacji, które otrzymają środki publiczne, wynikającym z Pana apelu, mogłoby być 'dopilnowanie' przez nowego przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego 'odpowiedniego' podziału środków. To, co pan proponuje, jest właśnie upolitycznieniem konkursów" - wskazuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

Dyrektor pisze też m.in.: "W NIW obowiązuje wyższy niż wymagany ustawą standard, ponieważ decyzja komisji jest ostateczna, a nie tylko opiniodawcza dla organu administracji publicznej. Jeśli uważa pan, że jest to polityczne gremium decyzyjne, to pragnę pana poinformować, że w ten właśnie sposób wybierano projekty do dofinansowania za czasów rządu PO-PSL". Z treści listu wynika, że nie widzi przeciwwskazań, by konkursy trwały w najlepsze. Michał Braun postanowił odpowiedzieć:

My również wysłaliśmy do Narodowego Instytutu Wolności pytania w sprawie NoweFIO. Pytamy m.in. o to, z czego wynika, że nabory na większość priorytetów ogłoszono dzień po wyborach, 16 października, kto będzie rozpoznawać i oceniać wnioski i z jakiego powodu można zgłaszać wnioski i otrzymać pieniądze aż na trzy kolejne lata. Czekamy na odpowiedź.