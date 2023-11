Zobacz wideo

W audycji "Przedpołudnie Radia TOK FM" gościem Anny Piekutowskiej był Kamil Bałuk, reporter, podcaster i autor książki "Dawno temu w telewizji". Premiera jego książki była świetnym pretekstem do rozmowy o przeszłości i teraźniejszości telewizyjnego medium.

Reporter przyznał, że każde pokolenie ma swoją telewizję. Ale jak zastrzegł w przypadku telewizji "pokolenia są krótsze niż w tym klasycznym ujęciu", gdzie zmiana następuje co 20 lat. - Tu co 5, 10 lat wszystko się zmienia. Trzeba więc mówić o wspólnotach 5-7-letnich. To niby nie taka duża różnica wieku, ale zupełnie coś innego kształtuje wtedy człowieka popkulturowo - wyjaśnił.

Konserwatyzm był w ludziach

W swojej książce rozmówca Anny Piekutowskiej wykorzystał wywiady z twórcami telewizji sprzed lat, by opisać okres własnego dorastania. Jego zdaniem jest to bowiem czas, gdy przed telewizorem spędza się najwięcej czasu. - Telewizja pokolenia millenialskiego była mała, a potem coraz większa - tłumaczył. - Załapaliśmy się na moment, gdy pojawił się Polsat, TVN (to trochę później). Z czasem kablówki, satelity sprawiały, że tych kanałów było zdecydowanie za dużo, żeby wszystkie śledzić - przyznał.

Podcaster nie miał wątpliwości, że były to czasy pełne sprzeczności. - Opowieść o telewizji to opowieść o Polsce w tamtych latach. Po raz pierwszy można było coś powiedzieć - przypomniał. Gość TOK FM zauważył, że ówcześnie na antenie padały pierwsze oznaki swobody obyczajowej. Pojawiały się też coraz śmielej spontaniczne reakcje. - Z drugiej strony ten konserwatyzm w ludziach był - przyznał.

- Niby wolność, ale chaos, bo zmieniały się ekipy, kierownictwo. Ale też konserwatyzm elitarystyczny, czyli Karta Mikrofonowa, odium tych korytarzy, wszystko musi być przygotowane - Bałuk opisywał telewizję końca XX wieku.

"Do młodych telewizja już tak nie dociera"

- Każda epoka ma coś swojego, a telewizja dziś nie jest już takim "WOW" - autor książki nie miał wątpliwości, że czasy się bezpowrotnie zmieniły i nie można porównywać oddziaływania współczesnej telewizji do tego sprzed lat. - Popularność teraz robi się fragmentami na YouTube albo w Social Mediach. Do młodych ludzi telewizja już tak nie dociera.- stwierdził.

Spytany przez prowadzącą o porażki prób powrotów do dawnych formatów, które w ostatnich latach miały miejsce w TVP, Bałuk tłumaczył, że to nie jest kwestia nostalgii. - Nostalgia to nie jest robienie ponownie tego co już było. - wyjaśnił. - To trzeba odświeżyć i pokazać z nowej strony. "Za chwilę dalszy ciąg programu" dziś wciąż jest popularny na YouTube w formule cytatów sprzed lat, ale zrobiony teraz tak samo już raczej by się nie sprawdził. - powiedział autor "Dawno temu w telewizji".

Podobnie zdanie ma o serialach. - Nawet najbardziej hitowe i oglądane do dzisiaj "Miodowe lata" wydaje mi się, że nie mogłyby nie być już tak dobre, gdyby je na nowo zrobić, bo były ostatnio takie plotki. Chociaż życzę panom jak najlepiej, bo to niesamowita fantastyczna produkcja - przyznał. - Nostalgia to jedno, a próba robienia tego samego po latach... Nie widzę, żeby to się mogło udać - podsumował temat.

Telenowele w roli weryfikatora

W rozmowie o dawnej telewizji nie mogło zabraknąć wątku telenowel. - "Klan", M jak Miłość", "Na dobre i na złe" były ważne, bo coś budowały. Nie były rewolucją, ale weryfikowały, że już można - tak Bałuk skomentował wprowadzanie do tych seriali ważnych społecznie obyczajowych wątków dotyczących na przykład mniejszości. - Dla aktywistów to zawsze będzie za późno, ale zobaczmy teraz, po kilkunastu latach udało nam się cofnąć do większego konserwatyzmu. - stwierdził.

Bałuk nie potrafił z dzisiejszej perspektywy jednoznacznie stwierdzić, który z programów tamtej telewizyjnej ery był największym "paździerzem". Niemal w każdym dostrzega coś pozytywnego i formującego ówczesnych odbiorców. Zwłaszcza tych młodych. - Najbardziej paździerzowe dla mnie w tamtej telewizji było gdy ktoś realizował format zagraniczny, zmieniał go na polski i robił to gorzej - tłumaczył swoje oceny i jako przykład podał "Randkę w ciemno". - Próba tego, by z tak dynamicznego formatu, zrobić coś tak ugrzecznionego musiała się źle skończyć - podsumował.