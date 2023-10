Zobacz wideo

W nocy z 28 na 29 października czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy - przestawimy zegarki z godz. 3.00 na 2.00 w nocy. To z jednej strony oznacza, że pośpimy godzinę dłużej, ale z drugiej - że na godzinę zatrzyma się cały tabor kolejowy w Polsce.

Nocne pociągi około godz. 3:00 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji. W przypadku PKP Intercity będzie to 13 składów - mówi rzecznik spółki Cezary Nowak: - Na przykład pociąg IC Przemyślanin relacji Świnoujście-Przemyśl, zatrzyma się na stacji Opole Wschodnie o godz. 2 52 czasu letniego i odjedzie o godz. 2.57 czasu zimowego - tłumaczył dla TOK FM.

W skali kraju obowiązkowy godzinny postój obejmie 25 pociągów pasażerskich. Opórcz PKP Intercity mowa między innymi o dwóch pociągach RegioJet, czterech składach Kolei Mazowieckich i dwóch trójmiejskiej SKM-ki.

