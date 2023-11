Marsz Niepodległości bez PiS? "Kaczyński ma przeciwników po obu stronach"

Zobacz wideo

Jak ogłosiły władze Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości", hasłem tegorocznego przemarszu ulicami Warszawy 11 listopada będzie "Jeszcze Polska nie zginęła". Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14. Karolina Lewicka w rozmowie z Kastorem Kużelewskim, analitykiem "Polityka Insight" zauważyła, że "organizatorzy ewidentnie wskoczyli na konika zagrożonej suwerenności". Na potwierdzenie tego stwierdzenia przytoczyła słowa Krzysztofa Bosaka, który zapowiadając marsz, mówił, że Polska i jej tradycje wymagają obrony. - Bardzo są w tej narracji organizatorzy marszu podobni do Prawa i Sprawiedliwości - powiedziała, z czym zgodził się jej gość.

Konfederacja będzie alternatywą dla PiS?

Kużelewski przyznał, że sytuacja na prawicy jest teraz, przed marszem, mocno skomplikowana - Prawo Sprawiedliwość przechodząc do opozycji, będzie się utwardzało w stanowiskach suwerennościowych, zwłaszcza że zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które będą sprzyjać takiej tematyce, jak pozycja Polski w Unii Europejskiej, nasza suwerenność i nasza niepodległość - tłumaczył gość audycji. Ale jego zdaniem "to Marsz Niepodległości głosił od lat takie hasła, a Prawo i Sprawiedliwość się teraz do tego dostosowuje".

W tej sytuacji partia Jarosława Kaczyńskiego ma już wyraźnie przeciwników po obu stronach. - Prawa flanka staje się jeszcze większym zagrożeniem niż była do tej pory - tłumaczył analityk zmianę sytuacji po wyborach. Kużelewski, zwrócił uwagę, że "gdy Prawo i Sprawiedliwość przestaje rządzić, Konfederacja wydaje się stawać dla PiS-u pewną alternatywą".

W obecnej sytuacji tegoroczny Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska związane z Konfederacją nie jest dla Prawa i Sprawiedliwości wygodną uroczystością. Analityk uważa, że w tej imprezie PiS nie weźmie udziału. - Na pewno nie pójdzie oficjalnie, być może pojawią się jacyś jego politycy - przekonywał.

PiS i tak wykorzysta Święto Niepodległości

Nie zmienia to faktu, że 11 listopada jest znaczącą datą, która oznacza odzyskanie niepodległości przez Polskę. - PiS wykorzysta ją, aby pokazać osiągnięcia swojej władzy i rozpocząć budowę swojej własnej opowieści o tym, dlaczego przegrało wybory. O tym, czy rzeczywiście przegrało wybory, Marszu Niepodległości bez PiS? "Kaczyński ma przeciwników po obu stronach" o tym co naprawdę udało im się osiągnąć przez te osiem lat - wyliczał analityk.

Kużelewski jest pewien, że PiS wykorzysta to święto "żeby pokazać swoje sukcesy i pokazać, w jaki sposób stało w obronie polskich interesów w Unii Europejskiej". W aktualnej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość nie może się poddać, "musi zacząć budować opowieść, z którą będzie szło do następnych wyborów".

Gość audycji jest pewien, że PiS przechodząc do opozycji, musi utwardzić przekaz i trafić do tej grupy najbardziej zaangażowanej, żeby ta została z nimi przez te następne lata "wojny o Polskę".