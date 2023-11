NIK donosi do prokuratury na Morawieckiego. "Premier mógł popełnić przestępstwo"

Zobacz wideo

Najwyższa Izba Kontroli (delegatura w Katowicach) złożyła zawiadomienie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o działania premiera Mateusza Morawieckiego podczas pandemii COVID-19.

Sprawa dotyczy decyzji administracyjnej z października 2020 r. w sprawie utworzenia szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Premier nie uwzględnił wszystkich danych dotyczących rzeczywistego zapotrzebowania na konkretną liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Źle oszacowano również dostępność łóżek w już istniejących szpitalach na terenie Warszawy. W ocenie NIK ich liczba wystarczyłaby na zabezpieczenie leczenia pacjentów zarażonych koronawirusem.

Działania kontrolne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazały, że "nie zadbano o celowe i oszczędne wydatkowanie środków publicznych oraz rzetelne wykonywanie obowiązków organu administracji". W efekcie tego zaniechania Skarb Państwa miał ponieść stratę w wysokości blisko 70 mln zł.

NIK krytykuje rząd za działania w czasie pandemii

W połowie września NIK ogłosiła, że przeanalizowała postępowanie instytucji państwowych w trakcie pandemii COVID-19. Jak poinformowała, szereg regulacji wprowadzonych w czasie pandemii na podstawie specustawy budzi istotne zastrzeżenia z punktu widzenia zgodności z Konstytucją RP. Zakwestionowano m.in. tryb uchwalenia dwóch ustaw stanowiących podstawę covidowego ładu prawnego i ich poszczególne przepisy.

NIK wskazała, że na dodatki covidowe wydano blisko 9 mld zł, na szpitale tymczasowe prawie 1 mld. Na niekompletne, niesprawne i niespełniające polskich norm respiratory wydano ponad 82 mln zł. NIK wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisów specustawy i ustawy zmieniającej z Konstytucją.