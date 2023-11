TK krytycznie o pomyśle PiS-u. Zasady wynagradzania sędziów niekonstytucyjne

Zobacz wideo

Środowe orzeczenie Trybunał Konstytucyjny jest jego pierwszą aktywnością po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów parlamentarnych. Sędziowie w składzie 5-osobowym pochylili się nad regulacjami, które w drugiej połowie grudnia zeszłego roku zaskarżyli: I prezes Sądu Najwyższego - Małgorzata Manowska, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny oraz Krajowa Rada Sądownictwa.

Trybunał uznał, że zasady wynagradzania sędziów, określone w ustawie okołobudżetowej na 2023 r., są niezgodne z konstytucją. Rozstrzygnięcie to stanowi wyzwanie dla nowego rządu. Ten bowiem będzie musiał znaleźć dodatkowego pieniądze, by wyrównać obniżone przez Prawo i Sprawiedliwość pensje.

"Wielowymiarowe skutki" dla budżetu

Zgodnie z generalną zasadą wynagradzania sędziów, określoną w ustawach odnoszących się do ustroju sądów, "podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski przez Prezesa GUS". Wynagrodzenie sędziego jest zaś iloczynem tej podstawy oraz mnożnika zależnego od zajmowanego przez sędziego stanowiska.

W zaskarżonych przepisach przyjęto jednak, że "w roku 2023 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego (...) stanowi kwota w wysokości 5 tys. 444,42 zł".

I prezes SN wskazywała, że przepisy te "opierają model kształtowania wynagrodzeń sędziowskich na uznaniowym 'w danym roku' określeniu podstawy tego wynagrodzenia, co oznacza całkowite uzależnienie władzy sądowniczej od pozostałych władz".

W kwietniu br. w opinii przesłanej do TK minister finansów Magdalena Rzeczkowska oceniała, że orzeczenie o niezgodności z konstytucją zaskarżonych przepisów ustawy okołobudżetowej "wywołałoby wielowymiarowe skutki, w tym także ekonomiczne". "Oszczędności w wydatkach budżetu państwa na 2023 r. z tytułu określenia podstawy ustalenia wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, przy przyjęciu wzrostu adekwatnego dla całej sfery budżetowej na poziomie 7,8 proc., wyniosły łącznie około 750 mln zł, z czego około 512 mln zł dotyczy wynagrodzeń sędziów (...). Pozostała kwota stanowi oszczędność w wydatkach na wynagrodzenia prokuratorów" - pisała minister.

Niedopuszczalna uznaniowość

"Wynagrodzenia sędziów w ostatnich latach kształtowane są przez ustawodawcę w sposób całkowicie uznaniowy, zarówno co do zasad ustalania ich podstawy, jak i tempa wzrostu" - zaznaczył w uzasadnieniu wyroku TK sędzia Wojciechowski. Dodał, że "taka uznaniowość nie powinna mieć miejsca w odniesieniu do wynagrodzeń sędziowskich", których szczególny charakter potwierdza konstytucja.

Ponadto - jak wskazał sędzia Wojciechowski - "TK stwierdził, że w obliczu potencjalnej trudnej sytuacji budżetowej (...), tym bardziej konieczne jest zapewnienie szczególnej ochrony wynagrodzeń sędziowskich".

- Rozwiązania unormowane w ustawie okołobudżetowej na rok 2023 nie tylko nie są spójne z rozwiązaniami zawartymi w Prawie o ustroju sądów powszechnych, ustawie o SN oraz ustawie o statusie sędziów TK. Nie są nawet spójne, co do poziomu wzrostu wynagrodzeń oraz charakteru jego podstawy, z analogicznymi przepisami ustaw okołobudżetowych na lata 2021-2022 - wskazał sędzia TK.

Jak przypomniał "w ustawie na 2023 rok w ogóle zrezygnowano z nawiązania do poziomu przeciętnego wynagrodzenia, a podstawa została ustalona kwotowo". - Ta uznaniowość nie zapewnia sędziom konstytucyjnych gwarancji co do wysokości ich przyszłych dochodów oraz nie chroni ich przed potencjalnymi manipulacjami ze strony ustawodawcy - podkreślił sędzia Wojciechowski.