Jest postanowienie prezydenta dotyczące ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy

"W okresie od 10 listopada do 19 listopada 2023 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy, o liczebności do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, w tym dwoma samolotami C-130 i jednym samolotem C-295" - czytamy w treści postanowienia.

Jak zapisano dalej, "PKW zostanie użyty w celu ewakuacji obywateli RP przebywających w Strefie Gazy z Arabskiej Republiki Egiptu w związku z koniecznością ochrony ich życia lub zdrowia".

29 obywateli czeka na ewakuację

"Ogólny zakres realizowanych zadań przez PKW będzie obejmował ewakuację i transport obywateli RP przebywających w Strefie Gazy z Arabskiej Republiki Egiptu do Rzeczypospolitej Polskiej. PKW będzie działał w Arabskiej Republice Egiptu" - czytamy w dokumencie.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński przekazywał kilka dni temu, że na ewakuację ze Strefy Gazy czeka 29 Polaków. We wtorek Jabłoński informował, że przejście graniczne w Rafah jest ponownie otwarte. Jak mówił, czekamy na formalną decyzję strony izraelskiej, by polscy obywatele mogli opuścić Strefę Gazy. - Lista ewakuacyjna została przez nas wysłana prawie miesiąc temu - podał.

