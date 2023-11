Portki szyte w domu i haki od "Kazia Mordercy". Kurtyka o polskich himalaistach: Wykazywali się dużą inwencją

Zobacz wideo

Dziś dostęp do najbardziej specjalistycznego sprzętu wysokogórskiego nie stanowi problemu. 49 lat temu zdobycie profesjonalnego i przede wszystkim skutecznego sprzętu czy odzieży było prawie niemożliwe. Prawie, bo przecież mówimy o Polakach… 21 października minęło 49 lat od chwili założenia bazy pod Lhotse. Celem wyprawy w 1974 roku było pierwsze w historii polskiego himalaizmu zdobycie ośmiotysięcznika.

O tym, w jaki sposób wspinacze radzili sobie w tamtych niełatwych czasach rozmawiamy z Wojciechem Kurtyką - pionierem stylu alpejskiego, czyli szybkich wejść na najwyższe szczyty, bez obozów ani lin poręczowych.

Kurtyka - jako pierwszy na świecie - zimą przeszedł Ścianę Trolli w Norwegii. Był inicjatorem kilkunastu pierwszych przejść wielkich ścian w stylu alpejskim, sześciu nowych dróg na ośmiotysięcznikach, m.in. trawersu trzech szczytów masywu Broad Peak, zachodniej ściany Gaszerbruma IV czy wschodniej ściany iglicy skalnej Trango Tower. W 2016 roku nagrodzony został Złotym Czekanem - najważniejszą nagrodą wspinaczkową na świecie. Był uczestnikiem polskiej wyprawy na Lhotse w 1974 roku.

Bogdan Widawka: Wyprawa na Lhotse w 1974 roku była próbą zdobycia pierwszego z czternastu ośmiotysięczników niezdobytych wcześniej zimą. Czy wiedzieliście, jak sprzętowo przygotować się do takiej wyprawy?

Wojciech Kurtyka: Początkowo to wcale nie była wyprawa z celem zimowego wejścia. Ona stała się taka w konsekwencji opóźnień, które nastąpiły w trakcie organizacji. Wyprawa na Lhotse była organizowana przez Andrzeja Zawadę jako pomonsunowa [późnojesienna] - z celem wejścia na ośmiotysięcznik. To miał być pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty przez Polaków.

O trudności organizacyjne, które opóźniły wyprawę, trudno jednak winić Zawadę czy kogokolwiek innego. To był w końcu PRL. Dużo się działo. Działania na miejscu rozpoczęliśmy w listopadzie, potem część działalności przeniosła się na grudzień. Zrobiło się bardzo zimno i wietrznie. Zderzyliśmy się z warunkami typowo zimowymi. Ale okazało się, że nasz polski sprzęt dawał radę.

Lhotse 8516 m.n.p.m Bogdan Widawka

No właśnie - odnośnie sprzętu... Dziś bez problemu można kupić kombinezony puchowe, kurtki, buty czy wszystko, co potrzebne do himalajskiej wyprawy. W latach '70 z kolei wszystkiego brakowało. Jak sobie radziliście z dostępem do specjalistycznego wyposażenia?

To niewątpliwie wymagało karkołomnych kombinacji i sprytu ukierunkowanego na wysiłek produkcyjny własnymi - poniekąd domowymi - metodami. Właściwie większość polskich wspinaczy szyła sobie portki z wełny we własnym zakresie - w domu - albo dawała do uszycia do krawca.

Wszystko wykonywało się z wełny i ortalionu, bo wtedy odzieży typu polar czy goretex nie było nawet na Zachodzie. A zatem ta inwencja twórcza w zakresie tworzenia sprzętu była powszechna wśród wspinaczy. Każdy majstrował coś swojego, miał swoje patenty.

Czy może pan wymienić kilka polskich pomysłów?

Było ich od cholery! Na przykład haki-jedynki były polskim fenomenalnym patentem, który do tej pory uważam za najlepszy hak do wspinania hakowego. Kolejny przykład to tzw. poddupniki, czyli deseczki podpierające we wspinaczce hakowej, zapewniające komfort w przewieszonych formacjach czy też osobliwe polskie uprzęże wspinaczkowe.

Wspólnym - moim i Alexa MacIntyre’a - pomysłem była genialna płachta biwakowa, w której spędziłem kilkadziesiąt nocy w warunkach himalajskich. Była skromna, ale tak zmyślna, że stawała się nic nieważącym małym namiocikiem, nadzwyczaj komfortowym w użyciu. Jeszcze teraz, podczas trekkingu, nieraz używam jej zamiast namiotu.

Od lewej Everest i Lhotse. Przed Everestem grzbiety siedmiotysięcznika Numptse. Bogdan Widawka

Gdzie to wszystko było w tamtych czasach produkowane?

Na większą skalę ta produkcja sprzętu odbywała się poza domami wspinaczy - trafiała w ręce już bardziej profesjonalnych wykonawców. Można wymienić szereg takich osób. Niezwykłą wartością sprzętową, naprawdę na wysokim poziomie, był sprzęt puchowy produkowany przez pana Ludwika Radonia. Jego puchami byliśmy wyposażeni podczas większości wypraw. Zawsze wzbudzały podziw wspinaczy zachodnich. Fenomenalnie się sprawdzały w tamtych warunkach. Ta postać niewątpliwie zasługuje na kapliczkę z punktu widzenia znakomitych osiągnięć - tych złotych i strasznych jednocześnie - dekad polskiego himalaizmu. To był człowiek, który wniósł być może więcej do tych wypraw niż niektórzy kierownicy.

Była też postać pana Kazia - nazwiska niestety nie pamiętam. Ale mówiło się o nim żartobliwie "Kaziu Morderca". Pewne partie jego haków - niestety - łamały się przy uporczywym waleniu młotkiem. Stąd pojawiała się obawa, że któryś hak pęknie podczas lotu. Ale nie pękł! Dlatego na pytanie: "A skąd masz te haki?", żartobliwa odpowiedź brzmiała: "A od Kazia Mordercy". W istocie "Kaziu morderca" to kolejny dobroczyńca polskiego wspinania.

Były też buty szewca Mieczysława Muchy...

Tak, pamiętam buty pana Muchy z Zakopanego. Niektóre modele miały bardzo grubą podeszwę, wypełnioną miękką, izolującą substancją. Były trudne do lodowej wspinaczki, natomiast termicznie spełniały swoją rolę.

Choć wyprawa na Lhotse nie zakończyła się zdobyciem szczytu, to jednak Polacy jako pierwsi na świecie przekroczyli barierę 8000 metrów zimą. Andrzej Zawada i Zygmunt Heinrich w trudnych warunkach dotarli do 8250 metrów nad poziomem morza, ale ze względu na pogarszającą się pogodę musieli zawrócić do obozu III, który wcześniej założył pan, Jacek Rusiecki i Jan Stryczyński...

Ten obóz - na wysokości 7800 metrów - był absolutnie kluczowym osiągnięciem, żeby następny zespół w ogóle mógł podjąć próbę ataku szczytowego. Był to jedynie zwinięty namiot, bo [więcej] huragan rozerwałby na strzępy. Proszę mi wierzyć, te huragany są koszmarem. Zima himalajska to nie tyle zima, ile raczej wiatr himalajski. Dla mnie to był mój ówczesny rekord wysokości, podobnie jak dla większości uczestników wyprawy.

Na stronie internetowej andrzejzawada.pl przeczytałem, że "wyprawie udało się poznać warunki wspinaczkowe okresu zimowego, co zaowocowało udaną próbą na Evereście zimą przełomu 1979 i 1980 roku". Pan się zgadza z tą opinią?

Każdy etap pozyskiwania doświadczenia w jakiejkolwiek dziedzinie wnosi coś do zrozumienia i umiejętności oceny sytuacji. Wyobrażam sobie wejście na Everest bez tego etapu [Lhotse zimą w 1974 r.], ale na pewno Lhotse bardzo pomogło przygotować się sprzętowo. Zawada, który miał świadomość, czym są te wietrzne warunki himalajskie, wiedział, jak przygotować wyprawę zimową na Everest na przełomie 1979 i 1980 roku. To się przyczyniło do osiągnięcia tego sukcesu. Jednak warto sobie uzmysłowić, że cały himalaizm zimowy można nazwać ksywą "okno pogodowe". Jak wieje, nie da się niczego zrobić, jak przestaje wiać, to ta zima himalajska przestaje być potworem i kilkunastu Szerpów wchodzi na K-2.