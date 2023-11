Zobacz wideo

W Sejmie odbyło się w środę pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Towarzyszyła temu burzliwa debata. - Patrzę na was, polityczki i politycy PiS, i zastanawiam się, czy nie jest wam wstyd, że krzywdziliście ludzi, że zabieraliście szczęście rodzinom? - pytała z sejmowej mównicy Barbara Nowacka z KO. Bo - przypomnijmy - likwidacja finansowania in vitro przez państwo było jedną z pierwszych decyzji rządu PiS.

REKLAMA

Goszcząca na antenie TOK FM Aleksandra Sobczak z "Gazety Wyborczej" nie ma wątpliwości, gdzie należy szukać źródeł takiej decyzji PiS sprzed 8 lat. - Za nią, ale także za szykanowaniem samorządów, które próbowały pomagać w in vitro, stoi stanowisko episkopatu. Ono jest takie samo jak w przypadku aborcji (...) Episkopat uważa, że in vitro jest "niemoralne", bo może tam dojść do niszczenia embrionów i nie jest to poczynanie nowego ludzkiego życia na bazie stosunku mężczyzny z kobietą. A ten w ideologii głoszonej przez episkopat jest uświęcony - mówiła wicenaczelna "Wyborczej".

Nakreśliła też szerszy kontekst problemu Kościoła z ludzką seksualnością. - Ten rodzaj ortodoksji skoncentrowanej na tym, co się dzieje między spermą a komórką jajową, pojawił się dopiero za Jana Pawła II. Pamiętajmy, że wcześniejsi papieże nie mieli takiej fiksacji na tym punkcie - zauważyła - Taka szczegółowość w wytycznych skierowanych bezpośrednio do polityków, wpływania bezpośrednio na legislację to jest sprawa ostatnich dekad - stwierdziła rozmówczyni Mikołaja Lizuta.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć >>

"Nie skończyło się zaglądanie do sumień"

Jak przyznała gościni TOK FM, zaskoczyło ją, że odchodzący z urzędu Mateusz Morawiecki nagle zmienił swoje podejście do in vitro i chce poprzeć jego finansowanie z budżetu. - A druga rzecz, która mnie dziwi, jest to, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz tak bezrefleksyjnie, bez żadnych zastrzeżeń popierają dofinansowanie in vitro. A przecież w przypadku aborcji używają argumentów, które mają źródło w tej samej interpretacji episkopatu. Używają ich przeciwko wolności wyboru kobiet. Kompletnie nie rozumiem tej niekonsekwencji politycznej - stwierdziła gościni TOK FM.

Jej zdaniem obaj liderzy Trzeciej Drogi nie pojmują "idei aborcji". Jak dodała, wbrew temu, co mówią przedstawiciele nowej sejmowej większości, "nie skończyło się zaglądanie do sumień". - Dopóki nie będzie legalnej aborcji, dopóty wciąż będziemy mieli zaglądanie do sumień - podkreśliła gościni TOK FM.

Wicenaczelna "Gazety Wyborczej" przyznała, że jedną z poważniejszych przeszkód na drodze do legalnej aborcji może być zdanie marszałka Sejmu. W jej ocenie nowa koalicja z Donaldem Tuskiem na czele dba o to, "żeby Szymon Hołownia dalej mógł się dobrze czuć jako praktykujący katolik". - I jako osoba, która napisała dwadzieścia jeden książek głównie o Bogu i swojej religii - ironizowała.

- Jeśli marszałek Hołownia jest przeciwny aborcji, to niech jej nie robi - wtrącił prowadzący audycję.

- Oczywiście, ale niestety w takim rozmodleniu, które prezentuje Szymon Hołownia, imperatyw zmuszania innych do wyznawania swoich wartości, do zaglądania do sumień jest zbyt silny. On sobie tego nie odpuści - podsumowała gościni TOK FM.